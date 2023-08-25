Türk Telekom’un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON, oyunculara özel yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. GAMEON, son yılların en çok aktif oyuncu sayısına sahip oyunlarından PUBG:BATTLEGROUNDS’ta yepyeni GAMEON Kasası ile oyuncuların tarzına ve performansına güç katıyor. GAMEON’lular özel GAMEON Kasasına ücretsiz sahip oluyor.

Türkiye’de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojinin sahibi Türk Telekom GAMEON, yepyeni oyun içi içerikleriyle oyun keyfini artırıyor. Battle Royale türünün yaratıcısı ve Türkiye’nin en popüler PC oyunlarından PUBG: BATTLEGROUNDS’ın yayıncısı Krafton ve GAMEON iş birliğine giderek GAMEON’lulara yepyeni bir kasa sunuyor.

Türk Telekom GAMEON ile oyuncular yeni imajlar oluştururken birbirinden özel kampanyalar ile oyun deneyimini artırıyor. PUBG GAMEON Kasası’nda yer alan Superstar sweatshirt, Superstar şort ve oyun içi alışverişte kullanılabilecek bir adet altın G-COIN’e GAMEON’lular her ay ücretsiz sahip olabiliyor. 24 Mbps üzeri hızlı pakete sahip evde internet müşterileri, PUBG TCKN yazıp “6262” ye SMS göndererek GAMEON Kasasını her ay ayda bir kez ücretsiz alabiliyor.

Gamerları destekleyen Türk Telekom GAMEON, önümüzdeki dönemde binlerce PUBG GAMEON Kasasını hediye ederek oyunculara tarz, oyunlara ise keyif katıyor.