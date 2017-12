PUBG Xbox’ta Bir Haftada 1 Milyon Sattı!

2017’nin en popüler oyunu PlayerUnknown’s Battleground, Xbox’a çıkışının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen 1 milyon adet satış rakamını aşmayı başardı.

PlayerUnknown’s Battleground, bu yılın en popüler oyunu olaak tarihteki yerine geçti bile. Bilgisayar oyuncuları arasında en popüler ve aynı zamanda aynı anda en fazla oyucunun oynama gibi rekorlar kırmasıyla ünlenen PUBG, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Xbox One platformuna gelmişti.

Aradan geçen 1 haftaya ve Türkiye’de 118,75 TL, ABD’de ise 30 dolar fiyatına rağmen 1 milyon adet satış rakamını aşmayı başardı. Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X kullanıcıları tarafından şu anda fazlasıyla oynandığı belli olan PUBG, tüm zamanların en çok satan Xbox One oyunu olmaya aday olduğunu da şimdiden gösteriyor.