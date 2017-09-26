PUBG Steam’de Yeni Bir Rekora Daha İmza Atmayı Başardı

PlayerUnknown’s Battlegrounds ya da kısa adıyla PUBG aynı anda 1.5 milyon çevrimiçi oyuncu sayısı ile Steam’de kırılması güç bir rekora imza attı.

PUBG geçtiğimiz günlerde 1.29 milyon ile Valve’in Dota 2 oyununu geçen oyun olmuştu. PlayerUnknown’s Battlegrounds tüm zamanların en çok oynanan oyunu olmayı başarmıştı.

Dota 2 ve PlayerUnknown’s Battlegrounds, Steam’de aynı anda 1 milyon çevrimiçi oyuncu barajını aşmayı başaran iki oyun. PlayerUnknown’s Battlegrounds’un yakında Xbox One sürümü de gelecek. Bu sürüm geldiğinde oyuncu sayısının bir hayli artış göstermesi bekleniyor.