PUBG Steam’de Yeni Bir Rekora Daha İmza Atmayı Başardı

PUBG Steam’de Yeni Bir Rekora Daha İmza Atmayı Başardı

26 Eylül, 2017 Oyun 0 yorumlar

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PlayerUnknown’s Battlegrounds ya da kısa adıyla PUBG aynı anda 1.5 milyon çevrimiçi oyuncu sayısı ile Steam’de kırılması güç bir rekora imza attı.

PUBG geçtiğimiz günlerde 1.29 milyon ile Valve’in Dota 2 oyununu geçen oyun olmuştu. PlayerUnknown’s Battlegrounds tüm zamanların en çok oynanan oyunu olmayı başarmıştı.

Dota 2 ve PlayerUnknown’s Battlegrounds, Steam’de aynı anda 1 milyon çevrimiçi oyuncu barajını aşmayı başaran iki oyun. PlayerUnknown’s Battlegrounds’un yakında Xbox One sürümü de gelecek. Bu sürüm geldiğinde oyuncu sayısının bir hayli artış göstermesi bekleniyor.

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