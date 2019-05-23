PUBG Lite Türkiye’de! (VIDEO)

PUBG Lite Türkiye için çıkışını yaptı. Geçtiğimiz aylarda sadece Tayland için kullanılabilir durumda olan oyun, ön kayıt sürecinin ardından ülkemiz için de çıkışını yaptı.
PUBG Lite nasıl oynanır?
PUBG Lite için oyunu https://lite.pubg.com/tr/download/ adresinden indirmeniz ve bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Ayrıca aynı web sitesi üzerinden üyeliğiniz yoksa, üyelik açmanız gerektiğini de belirtelim.
Bilgisayarım PUBG Lite oynatır mı?
PUBG Lite için sıralanan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum
İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB
Önerilen
İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
HDD: 4GB
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