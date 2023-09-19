Infinix ülkemiz de birçok akıllı telefonuyla bulunuyor. Son dönemlerde yaptığı yatırımlar ile birlikte dikkat çekici ürünleri de tüketicilerle buluşturmaya başlıyor. Bu ürünlerden birisi de oyunculara özel olan telefonu: Infinix GT 10 Pro. Bu videoda oyunculara özel geliştirilen telefonun detaylarına yakından bakıyoruz.

Infinix GT 10 Pro teknik özellikleri şu şekilde:

Tasarım: 162.7 x 75.9 x 8.1 mm 187 gram

Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz,

İşlemci: Mediatek Dimensity 8050 5G

RAM: 8GB RAM + 8GB Genişletilebilir RAM

Depolama: 256GB

Kamera: 108MP + 2MP + 2MP

Ses: Stereo Hoparlör, Hi-REs Audio, Hi-Res Audio Wireless, dts Desteği

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G,

Peki siz oyuncu telefonu olan Infinix GT 10 Pro hakkından neler düşünüyorsunuz? Sizce verdiği performans ve sonuçlar nasıl? Fiyatını ve hediyelerini göz önünde bulundurduğunuzda alınabilecek modellerden birisi mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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