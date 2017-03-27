PS4 Pro Sonunda “O” Özelliği Getiriyor

PlayStation 4 Pro için gelecek güncelleme, konsolda 4K film izleme özelliğini getirecek.

Sony‘nin geçtiğimiz saatlerde PlayStation Blog‘ta geçtiği habere göre; PlayStation 4 Pro‘ya gelecek bu güncelleme, içerisinde barındıracağı Media Player ile kullanıcılara 4K film izleme fırsatı sunacak. Güncelleme sonrası artık USB’nizden tek bir tuş ile 4K filmlerinizi izleyebilecek, PS4 Pro’nuzda görsel anlamda zevkin doruklarına çıkabileceksiniz.

Gelecek bu güncelleme sadece bunlarla sınırlı olmayacak. Eğer hali hazırda bir PlayStation VR sahibiyseniz, Media Player ile VR’a özel 4K video’ları izleyebileceksiniz. VR’ın 4K görüntü çözünürlüğünü desteklemediğini biliyoruz fakat bu güncelleme ile görüntü kalitesinde gözle görülür bir artış olacağını söyleyebiliriz.

Tüm bu gelişmelere rağmen, cihaz 4K – Blu-ray CD’leri okumamakta. Gelecek dönemde bu CD’leri cihazımızda rahatlıkla kullanabilecek miyiz, işte onu hep beraber göreceğiz.