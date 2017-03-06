ProTruly’nin Akıllı Telefonu Darling’te 360 Derece Kamera Yer Alıyor

Her yıl bir çok farklı tasarımda akıllı telefonlar ortaya çıkıyor ve bu yıl bunlardan bir tanesi de ProTruly’nin Darling modeli.

ProTruly’nin Darling modelinde pırlantalar eşliğinde 360 derece kamera bulunuyor. Darling üzerinde 360 derece kameraya sahip olan ilk telefon. Darling hem 360 derece fotoğraf hem de video çekebiliyor. Bu videolar direkt olarak Facebook ve YouTube gibi sitelere yüklenebiliyor.

Telefonun 360 derece çekebilme yeteneğinden dolayı ön ve arka kamerası dev gibi gözüküyor. Ancak 360 derece videoların git gide ünlü olduğunu düşünürsek telefonunu görünüşünden feragat etmek mantıklı olabilir.

Darling’in iki adet modeli bulunuyor. Standart modeli 600 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Elmaslı olan daha parlak model ise 1300 dolar. İki modelde de aynı özellikler bulunuyor. Telefonlar 5.5 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlükte ekrana sahip. Üzerinde ise MediaTek işlemci yer alıyor. 4 GB RAM’e sahip telefonlarda 64 GB depolama alanı ve 13 megapiksel kamera bulunuyor.