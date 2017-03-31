Pornhub 128 Bit Şifreleme Özelliği ile Artık Çok Daha Güvenli

Google’ın yayınladığı istatistiklere göre Pornhub dünyanın en çok ziyaret edilen 100 sitesinden birisi ve şimdide şifreleme desteğine sahip.

Pornhub artık kullanıcılarına varsayılan olarak HTTPS bağlantı ile gelecek. Sitenin kardeş sitesi YouPorn ise aynı desteğe 4 Nisan tarihinde sahip olacak. Bu desteğin gelmesinin zamanlaması ise oldukça ilginç. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Kongresi internet servis sağlayıcılarının tüketicilerinin internet verilerini satabilmesinin önünü açmıştı. Şimdi bu iş bir tek Başkan Trump’ın imzasına kalmış durumda.

HTTPS her ne kadar kullanıcıların hangi sitelere girdiğini internet servis sağlayıcılarından saklayamasa da kullanıcıların sitede hangi bölüme girdiklerini göstermiyor. YouPorn’un başkan yardımcısı Brad Burns yaptığı açıklamada dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden birisi olarak görevlerinin kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Pornhub ve YouPorn, Google’ın en çok ziyaret edilen 100 sitesi arasında yer alan 11 yetişkin sitesinden ikisi. Önümüzdeki pazar gününden itibaren YouPorn’un da HTTPS desteği ile beraber bu 11 siteden 5 tanesi 128 Bit şifrelemeye sahip olmuş olacak.