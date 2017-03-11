Popüler oyun yayını platformu Twitch’in çok yakında masaüstü uygulamasının çıkacağı açıklandı ve yeni uygulama eskisinin yerine gelecek.

Twitch geçen sene oyun içi letişim uygulaması Curse’u satın almıştı şimdi Curse yeniden düzenlenerek firmanın markası altına girecek. Bu uygulamada orijinal Curse versiyonunda olan ekran paylaşma, sesli ya da yazılı iletişim, topluluk merkezi ve mod araçları gibi araçlar yer alacak.

Kullanıcılar buradan arkadaşlarıyla iletişime geçebilecekler ve aktivite paylaşımı yapabilecekler. Servisin “whispers” özel mesajlaşma servisi de yeni uygulamada da yer alacak. Uygulama üzerinden bu sonbaharda çıkacak olan oyun marketi de bulunacak. Yeni uygulama 16 Mart tarihinde beta sürümüyle indirilebilir olacak. Curse kullanıcıları ise küçük bir güncelleme ile uygulamayı yeniden indirmeden kullanabilecekler.