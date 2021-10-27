Pokemon Go’nun Geliştiricilerinden Yeni Bir Oyun: Pikmin Bloom

Niantic ve Nintendo, insanları yürümeye sevk edecek yeni bir oyun geliştirmek için yeniden bir araya geldi. Pikmin Bloom ismindeki oyun, sizi yürüyüşe sevk etmek ve yürüyüşlerinizi daha güzel hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca çevrenizdeki oyunu oynayan diğer insanlarla da sizi sosyal bir çevreye sokuyor.

Pikmin Bloom, ilk bakışta Pokemon Go’ya fazlasıyla benziyor. Sizin gerçek dünyaya çıkmanızı ve çevredeki yerlerle etkileşeme girmenizi sağlıyor. Oyunun ana kahramanı, Pikmin ismindeki küçük, çiçeğe benzeyen karakterlerden oluşuyor. Oyunun fikri sizi evden yürüyüşe çıkartmak için motive ederek ve yol boyunca Pikmin tohumları bularak toplamanızı sağlamak üzerine. Ne kadar çok Pikmin toplarsanız, ekranınızda o kadar çok Pikmin sizi takip ediyor ve geçtiğiniz yollara diğer oyuncuların da görebileceği çiçekler bırakıyor.

Pikmin Bloom size bundan daha fazlasını vaat etmiyor. Oyunda büyük savaşlara katılmak, bölgeleri ele geçirmek, Pikmin ordusu kurmak vs. gibi büyük fikirlerin hiç biri yok. Oyun sadece tatlı, pozitif ve neşe verici gözüküyor. Tek amacı da sizi yürüyüşe çıkarıp sosyalleştirmek. Yürürken sürekli olarak telefonunuzu kontrol etmenize bile gerek yok. Oyun bu yönüyle gerçekten çevrenizi deneyimleyebilmenizi istiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu oyunun amacı Pokemon Go’nun başarısını sürdürerek yeni bir sektör lideri, kitleleri peşinden sürükleyerek akım yaratan bir oyun olmak değil.

Pikmin Bloom büyük fikirler ve amaçlarla gelmese de bu, oyunun kötü bir deneyim sunacağını kesinlikle göstermiyor. Grafik tasarımı itibariyle insanları mutlu edebilecek gibi gözüken Pikmin Bloom, sizi dışarı çıkartmak istiyor. Çıktığınızda da yolculuğunuzu daha eğlenceli kılmaya çalışıyor. Bu mütevazi hedefleri yakalayabilmek de oyun için şüphesiz bir başarı sayılacaktır. Kim bilir, belki de Pokemon’un fazlasıyla başardığı gibi Pikmin Bloom sayesinde de yeni arkadaşlıklar kurulabilir ve aşklar filizlenebilir.

İlk olarak bu senenin Mart ayında duyurulan mobil oyun, Avustralya ve Singapur’da bugün itibariyle çıkış yapmış durumda. Oyunun diğer ülke ve bölgelerde de önümüzdeki günlerde çıkış yapması bekleniyor. Oyunun bir mobil oyun olduğunu ve IOS ile Android platformlarına geleceğini belirtelim. Denemekte fayda var gibi görünüyor.