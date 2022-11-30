POCO X5 serisinin lansmanı ufukta görünüyor. Serinin POCO X5 ve POCO X5 Pro olmak üzere iki model içermesi bekleniyor. 22101320G/22101320I model numarasına sahip seriden bir cihaz, BIS ve FCC de dahil olmak üzere birçok sertifika web sitesinde zaten yer aldı.

Önceki nesil: Poco X4 Pro 5G

Şimdi, cihaz (model numarası 22101320G) IMEI veritabanında listelendi ve POCO X5 Pro 5G takma adını taşıdığı ortaya çıktı. Bu muhtemelen POCO X5 Pro 5G’nin küresel modelidir ve Hindistan modeli muhtemelen 22101320I model numarasına sahip model.

Liste, cihazın 5000 mAh pil ve 67W hızlı şarj taşıyacağını bildiren muhbir Mukul Sharma tarafından fark edildi. Bunun dışında Snapdragon 782G yonga setinin bu akıllı telefona güç vermesi bekleniyor.

Snapdragon 782G aslında yenilenmiş bir Snapdragon 778G+’dır. 6nm üretim sürecinden geçenn yonga seti Snapdragon 778G+ ile karşılaştırıldığında %5 daha hızlı CPU performansı ve %10 daha hızlı GPU performansı sunuyor. POCO X5 Pro’da bulunan son ayrıntılar, muhtemelen 120 hz yenileme hızına sahip IPS LCD panele sahip olacağını belirtiyor.