Akıllı Telefonlar
POCO X3 ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki POCO, akıllı telefon dünyasında hızlı ama emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Markanın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni modeli POCO X3, genel tasarımı ve teknik özellikleri ile sürpriz bir kaynak tarafından sızdırıldı.
POCO X3, orta seviyenin fiyat performans lideri olmaya geliyor!
Yakında tanıtılacak telefonun detaylı bilgileri, sürpriz şekilde MIUI Türkiye tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırılmasına rağmen POCO X3’ün tasarımı ve özellikleri net şekilde ortaya çıktı. Diğer Xiaomi modellerine göre benzersiz bir telefon görüntüsü veren POCO X3, ön yüzünde ince bir çene çentiği ve delikli ön kamera konsepti barındırıyor. Telefonun arka tarafında ise daire içerisine alınmış kamera alanı ve dokulu şerit yüzey dikkat çekiyor.
Özellikleriyle orta-üst seviye rakipleri arasında iddialı bir konumda bulunacağı anlaşılan POCO X3, bünyesinde 6.62 inçlik Full HD+ ekran barındırıyor. Panel detayları belli olmayan ekranın 120Hz yenileme ve 240Hz dokunmatik tepki hızına sahip olduğu belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 732G işlemciden alacak olan telefonun, 4G işlemciyi ilk kullanan model olması da dikkat çekiyor.
Kamera tarafında net bilgiler bulunmazken, dörtlü arka kamera paketinde 64 megapiksel çözünürlüklü bir sensörün yer alacağı biliniyor. Ön kısımdaki delikli alanda ise 20 megapiksellik bir kamera konumlanacak. 5.160 mAh kapasiteli dev bataryayı 33W hızlı şarj desteğinin besleyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Siyah, mavi, sarı ve mor renk seçeneklerine sahip olacak POCO X3 modelinin 250 dolar bandında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’de de satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz telefonun tanıtım tarihi olarak ise 8 Eylül tarihine vurgu yapılıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max, canlı olarak görüntülendi!
Apple‘ın her yıl gerçekleştirdiği konferans yaklaşıyor. Konferansta tanıtılacak cihazlarla ilgili her gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Bugün ise Jon Prosser tarafından cihazın canlı görüntüleri Twitter ve Youtube üzerinden paylaşıldı. Bu canlı görüntüler iPhone 12 Pro Max‘in bazı ayrıntılarını bizlere gösteriyor. Videoda Prosser, yeni amiral gemisi cihazın satış öncesi bir kopyasının elinde bulunduğunu iddia ediyor.
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Bu video ile iPhone 12 Pro Max hakkında neler ortaya çıktı?
iPhone 12 Pro Max ile ilgili sızıntıların çoğunda yeni eklenecek LiDAR sensörü ile ilgili tahminler bulunuyor. Prosser ise Apple‘ın sadece bazı iPhone 12 modellerinde bu sensörü kullanacağını belirtiyor. Ayrıca iPhone 12 serisinin 120 Hz ekran tazeleme hızı ile geleceği sızıntıları çokça kez paylaşıldı. Prosser‘ın paylaştığı videoda, ayarlar menüsü açıkken ekran özellikleri görüntülenebilir bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada, “yüksek yenileme hızını etkinleştir” ve “otomatik yenileme hızını etkinleştir” seçenekleri görülüyor. Bazı kaynaklar iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 120 Hz, diğer modellerin ise 60 Hz tazeleme hızı ile geleceğini belirtiyor.
Videoya geri dönecek olursak iPhone 12 Pro Max‘in pek çok görüntüsü ve ekranı görsellerde bulunuyor. Bazı sızıntılar yeni iPhone serisinde küçük çentik kullanılacağını söylese de videoda iPhone 11 benzeri bir çentik gözüküyor. Fakat bu sefer ön taraftaki sensörler güçlendirilmiş olacağı için daha iyi bir Face ID bekleyebiliriz. Bu bilgiler kesin olmasa bile videonun oldukça gerçekçi olduğunu söylemek gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, çıkış tarihi belli oldu!
Oppo, yeni cihazı F17 Pro için geri sayıma geçti. Firmanın yeni en pürüzsüz akıllı telefonu 2 Eylül 2020 tarihinde özel bir etkinlik ile tanıtılacak.
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2020 yılının en ince telefonu Oppo F17 Pro!
Akıllı telefon dünyasının önemli rekabetçi firmalarından biri olan Oppo, yeni cihazları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son dönemde artan alternatiflere yenisini ekleyen firma, F17 serisi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oppo F17 Pro modelinin tanıtım tarihini internet sitesinden duyuran akıllı telefon üreticisi, müzikli bir etkinlik ile birlikte telefonlarını tanıtmayı amaçlıyor. Serinin dikkat çeken telefonu F17 Pro modeli de bu yıl çıkmış en pürüzsüz telefon olmaya hazırlanıyor.
Tasarım detaylarının netleştiği cihaz, 7.48 mm inceliğe ve 163 gramlık bir ağırlığa sahip olacak. 6.48 inç boyutunda delikli ekran teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıkan akıllı telefon da, iki adet ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise kare içerisine alınmış dört kamera bizleri karşılarken, kameraların yetenekleri henüz bilinmiyor. Batarya kapasitesi belli olmayan akıllı telefon, 30 W VOOC 4.0 hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunuyor. Tüm bu bilgiler dışında cihazın detaylı teknik özellikleri bilinmezken, lansman ile birlikte cihazın yeteneklerini öğrenme fırsatı bulacağız. 2 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile duyurulacak akıllı telefonun, yaklaşık 340 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım firma yeni nesil akıllı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Mark II özellikleri belli oldu!
Son dönemde başarılı telefon modelleri sunmayı başaran Sony, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi cihazını duyurmaya hazırlanıyor. IFA 2020 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan Sony Xperia 5 Mark II modelinin tasarımı ve teknik detayları belli oldu!
Kamerada iddialı Sony Xperia 5 Mark II ortaya çıktı!
Akıllı telefon sızıntıları ile ünlü Evan Blass’ın paylaştığı Xperia 5 Mark II, tasarım tarafında büyük bir yenilik barındırmıyor. Markanın güncel tasarım felsefesi olan uzun ve ince ekran korunurken, kenar çerçeveleri en düşük seviyede tutuluyor. Bunun yanında arka tarafta da üst seviye bir hissiyat sunan malzeme kalitesi kullanıldığı belirtiliyor.
Teknik detay tarafında ise iddialı bir donanım birlikteliği göze çarpıyor. 6.1 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran taşıdığı ifade edilen telefonun 21:9’luk ekran formatı dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 5 Mark II modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunulacak. Bunun dışında microSD kart desteği de telefonun kullanıcıları ile buluşacak.
Telefonun kamera tarafında da markanın diğer bir amiral gemisi modeli olan Xperia 1 Mark II referans alınmış. Üçlü arka kamera Zeiss desteği ile oluşturulurken, sensör tarafında büyük olasılıkla 12+12+12 megapiksellik bir paket taşıyacak. Ayrıca telefonun sağ alt kısmında hızlı video ve fotoğraf çekimi sağlamak için iki adet deklanşör tuşu bulunuyor.
Pil kapasitesi hakkında henüz somut bilgi bulunmayan telefonun selefinde kullanılmayan 3.5 mm kulaklık girişinin döneceği ifade ediliyor. Bu yönden Sony’nin kullanıcı isteklerini tasarım tarafında ön planda tuttuğunu görüyoruz. Son olarak Eylül ayının ilk haftasında tanıtılacak telefon için 1.000 dolar düzeyinde bir fiyat etiketinin beklendiğini belirtelim.