Selam Millet, Ersin ben.

Aydoğan geçenlerde POCO markasının 5. yaşı nedeniyle bizim kanalda bir video yayınladı.

Ben de POCO’nun doğuşuna şahitlik eden ve şu anda aktif olarak POCO F5 Pro kullanan biri olarak markanın benim için önemini anlattığım bir video ile karşınıza çıkmak istedim.

Markanın “İhtiyacınız olan her şey, ihtiyacınız olmayan hiçbir şey” sloganı aslında her şeyi açıklamaya yetiyor ama bir de benden dinleyin istedim.

İndirimli ürünler sunan POCO Karnavalı’na https://event.mi.com/tr/sales2023/pocofive/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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