Bu videoda POCO markasının en yeni ve en güçlü telefonlardı olan F7 Ultra, F7 Pro, F7 ve bir önceki serinin en güçlü modeli olan POCO F6 Pro’nun video çekim kalitelerini karşılaştırıyoruz. Birbirine çok benzeyen ancak kamera tarafında kullandıkları farklı sensörler ve görüntü işlem motorları ile farklı sonuçlar verebiliyorlar.

Peki siz bu dörtlü video karşılaştırmada hangi telefonun video çekim kalitesini daha çok beğendiniz? Size göre en iyi sabitlemeyi yapan ve en iyi mikrofon kalitesine sahip olan telefon hangisi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#POCO #POCOF7 #POCOF7Ultra