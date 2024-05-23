POCO F6 serisi bugün itibariyle Dubai’de yapılan lansmanla beraber duyuruldu. Serinin baz versiyonu POCO F6 modelini bu videoda kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.
POCO F6 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 160.5mm x 74.5mm x 8mm, 179 gram, IP64
Ekran: 6.67” CrystalRes 1.5K Flow AMOLED, 120Hz, 2400nit parlaklık, Gorilla Glass Victus
İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
RAM/Depolama: 8GB + 256GB / 12GB + 512GB
Kamera: 50MP (OIS) + 8MP / 20MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 90W Turbo Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G
POCO F6 modeli hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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