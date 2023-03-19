Bu videoda Eren, kutu açılışını yaptığı Haziran 2022 tarihinden beri düzenli olarak POCO F4 GT’yi kullanıyor. 9 aylık oyuncu telefonu deneyimini ise bu videoda anlatıyor.

Özellikle bir oyuncu telefonu olması sebebiyle telefonun gücünü sonuna kadar kullandığını, güçlü teknik özellikleriyle beraber bir amiral gemisi performansı verdiğini, ek olarak beğendiği ve beğenmediği noktalara değinerek POCO F4 GT’nin hala alınıp alınmayacağını değerlendiriyor.

Peki siz POCİ F4 GT hakkında neler düşünüyorsunuz? Aranızda kullananlar ya da almayı düşünenler var mı? Yorumlara bekliyoruz. İyi seyirler…

POCO F4 GT’ye Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/48s9763p

POCO F4 GT’ye Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/rp2xutyotk

#POCO #POCOF4GT #GücünZirvesi