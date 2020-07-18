Kamera Kıyaslama
Poco F2 Pro, iPhone 11, OPPO Reno 3 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 video kıyaslaması
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite, Realme 6 kamera video kıyaslama
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite ve Realme 6 modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım hem arka, hem ön kamera, hem de mikrofon kaliteleri birbirlerine karşı nasıl?
Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Huawei P40 ve Oppo Reno 3 Pro video kıyaslama
2020 yılının en dikkat çeken telefonlarından Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 ile Oppo’nun ülkemize yeni giriş yapan Reno 3 Pro modelini dörtlü kamera kıyaslaması ile karşılaştırıyoruz.
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Arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30 fps olarak kaydettiğimiz videolar konusundaki performans farklarını videomuzda görebilirsiniz.
**Hem Mi 10 hem de Find X2’nin Pro varyasyonları olduğu için P40 Pro yerine P40 karşılaştırmaya dahil edilmiştir.
Kamera Kıyaslama
Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama
Bir Hardware Plus klasiği olan dörtlü kamera karşılaştırma serimize Realme 6 ailesi ile devam ediyoruz. Realme’nin yeni tanıttığı Realme 6, Realme 6 Pro, Realme 6i ve bir önceki neslin lideri Realme XT arasında video performanslarına hep beraber göz atıyoruz.
İyi seyirler…