Poco F2 Pro, iPhone 11, OPPO Reno 3 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 video kıyaslaması

2020 yılının en dikkat çeken telefonlarından Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 ile Oppo’nun ülkemize yeni giriş yapan Reno 3 Pro modelini dörtlü kamera kıyaslaması ile karşılaştırıyoruz.

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Arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30 fps olarak kaydettiğimiz videolar konusundaki performans farklarını videomuzda görebilirsiniz.

**Hem Mi 10 hem de Find X2’nin Pro varyasyonları olduğu için P40 Pro yerine P40 karşılaştırmaya dahil edilmiştir.