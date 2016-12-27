Pocket Strafe, Sanal Gerçeklik Konusunda Önemli Bir Yenilik Peşinde

Sanal gerçeklik konusunda en büyük problemlerden bir tanesi de hareket etmek ve cihazın kullanıldığı odanın içerisinde hareket alanı bulmak.

Sanal gerçeklik başlığında yer alan sensörler ve izleyiciler sayesinde oyuncular odalarında belirli bir alanda hareket edebilirler. Ancak bu fiziksel alan oldukça kısıtlı. Bu alanı büyütmenin yollarından bir tanesi de ışınlanma seçenekleri. Ancak bu gerçekliği ortadan kaldırıyor ve hareket etmek için kontrollere ihtiyaç duyuluyor.

Virtuix Omni gibi çok yönlü yürüme bantları şu anda bulunan en iyi çözüm ancak çok büyükler ve her oyuncu için uygun değil. Bu seçeneklerin hiçbiri kendimizi VR oyunlarının sunduğu gerçekten o dünyalarındaymış gibi hissetmemizi sağlamıyor. Ancak Cool Font’ta küçük bir ekip geliştirdikleri uygulama ile VR dünyasında hareket etmenin yeni kapılarını açıyor.

iOS ve Android’de yer alan ve bilgisayara bağlanan PocketStrafe isimli uygulama hem Oculus Rift’i hem de HTC Vive VR başlığını destekliyor. Wi-Fi’dan bağlanan uygulama spesifik ölçülerinize paralel olarak kalibre oluyor ve hareket etmek için kullanılıyor.