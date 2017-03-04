Sony’nin PlayStation VR için geliştirdiği yeni bir kontrolcü olan Aim kontrolcüsü sözde Farpoint oyunu ile beraber gelecekti.

Ancak Mart ayın geldi ve raflarda ne Sony Aim kontrolcü ne de Farpoint var. Bu hafta düzenlenen Game Developer Conference’ta Farpoint’in geliştirici firması Impulse Gear tarafından yapılan açıklamaya göre oyun ve Aim kontrolcüsü ile oyunun 16 Mayıs tarihinde geleceği belirtildi.

Oyun ve kontrolcü şu anda bazı platformlarda ön siparişe çıkmış durumda. Ancak bu platformlarda oyunun çıkış tarihi olarak Haziran ayı gözüküyor. Kontrolcünün kendisi ise hafif minimal ve standart ideal bir konfigürasyona sahip. Sanal gerçeklik oyunlarda standart çift kontrolcü yerine çok daha rahat bir kullanım sunabilir. Ayrıca ucunda bulunan renkli top sayesinde hedef 1:1 şekilde alınıyor.

Ancak HTC Vive ya da üç sensörlü Oculus Rift’in aksine PlayStation VR’ın kamera dışında alıcısı bulunmuyor. Bu yüzden kontrolcü kamera alanı dışına çıktığında ya da kontrolcü ile kamera arasına bir şey girdiğinde kontrolcü çalışmıyor. Farpoint buna uygun şekilde tasarlanmış bir oyun. Ancak bakalım diğer oyunlar nasıl olacak.