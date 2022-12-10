Sony, gelecek yıl Sony PlayStation VR2 piyasaya sürülmeye hazır. Artık Sony, PlayStation VR2 kulaklığın ön rezervasyonunun yalnızca davetle yapılabilen sınırlamasını kaldırdı. İlgilenen kullanıcılar artık herhangi bir davetiyeye gerek kalmadan piyasaya sürülmemiş Sony PlayStation VR2 için önceden rezervasyon yaptırabilir. PlayStation VR2 için sevkiyatlar gelecek yılın 22-28 Şubat tarihleri ​​arasında başlayacak. Cihaz resmi olarak ön siparişlerin teslimatları başladığı zaman satılacak.

PlayStation VR2 için ön rezervasyon geçen ay başlatılmıştı, ancak o zamanlar kullanıcıların önce kendilerini kaydettirmeleri gerekiyordu ve ancak Sony’den onay aldıktan sonra PlayStation VR2’yi önceden ayırtabiliyorlardı. Sony davetiye gereksinimini iptal etti. Unutmadan söylemek lazım ön sipariş verenler herhangi bir indirim kazanmıyor.

Sony geçen ay, PlayStation VR2’yi 22 Şubat 2023’te Sense denetleyici şarj istasyonuyla birlikte 549,99 dolara satacağını söylemişti. Göz izleme ve 3D ses, PlayStation VR2 Sense Technology’nin göze çarpan özellikleri arasında. 4000×2040 yüksek dinamik aralıklı (HDR) video formatı, yeni kulaklığın oyunculara yeni nesil bir oyun deneyimi sunacak başka bir unsuru. PlayStation VR2 ayrıca ek hava akışı için dahili bir havalandırmaya ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için bir lens ayar kaydırıcısına da sahip. Sony’nin ana lansman oyunu Horizon Call of the Mountain, PlayStation VR2’ye dahil.

PlayStation VR2’yi kullanmak için PlayStation 5 ile eşleştirmeniz gerekir. Kısacası PlayStation 5 olmadan PlayStation VR2’yi kullanamazsınız. Halihazırda bir PlayStation 5’iniz varsa ön sipariş verebilirsiniz. Eğer yoksa, PlayStation 5 için de bütçe ekleyin.