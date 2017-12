PlayStation Plus ve Xbox Live Gold’un Aralık Ayı Ücretsiz Oyunları

PlayStation Plus ve Xbox Live Gold abonelerine Aralık ayında sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

Konsol dünyasının iki devi Xbox ve PlayStation, aylık ödeme sistemleriyle avantajlar sunduğu abonelikleri olan Playstation Plus ve Xbox Live Gold’a Aralık ayı özel oyunlarını da duyurdu.

PlayStation Plus Aralık Ayı Ücretsiz Oyunları

PlayStation tarafında bu ay Darksiders II Deathinitive Edition, Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends ve Until Dawn: Rush of Blood’a yer verirken, aynı zamanda PS3 için Syberia Collection ve Xblaze Lost: Memories, Vita için ise Forma.8 ve Wanted Corp oyunlarını sunuyor.

Xbox Live Gold Aralık Ayı Ücretsiz Oyunları

Xbox tarafında da yine güzel oyunlar bizleri karşılıyor. Sırasıyla End Times – Vermintide, Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition, Child of Eden ve Marlow Briggs and the Mask of the Death bulunuyor. Xbox’ın geriye uyumluluk avantajı ile Xbox 360 için gelen Child of Eden ve MArlow Briggs oyunlarını Xbox One kullanıcıları da oynayabileceğini belirtelim.