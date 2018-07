3 aylık PlayStation Plus üyeliğinde %25 indirim fırsatı

Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation®Plus servisinin 3 aylık üyeliğinde yaz mevsimine özel kısa süreli indirim yaptı.

Standart fiyatı 74,99 TL olan 3 aylık PlayStation®Plus üyeliğinin fiyatı, 27 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında yaz mevsimine özel olarak %25 indirimle 55,99 TL’ye indi. PlayStation®Plus üyeliği ile birlikte 3 ay boyunca hem çevrimiçi multiplayer oyun oynamak hem de PlayStation®Plus’ın her ay sunduğu ücretsiz oyunlardan yararlanmak mümkün.

Kampanya döneminde her PSN kullanıcısı indirimli fiyattan sadece bir kere faydalanabilir, mevcut PlayStation®Plus üyeleri de indirimli fiyat ile üyelik sürelerini uzatabilirler.

Not: Kampanya 27 Haziran 2018 saat 12:00’de (TSİ) başlayacak ve 9 Temmuz 2018 saat 12:00’de (TSİ) bitecektir. Tavsiye edilen satış fiyatıdır.

PlayStation Plus nedir?



Dünya çapında 31,5 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşan PlayStation®Plus (PS Plus), Sony Interactive Entertainment’ın (SIE) sunduğu ücretli üyelik servisidir. PS Plus üyeliği bulunan oyuncular, PS4’te milyonlarla oyuncu ile çevrimiçi multiplayer oyunlar oynayabilir, her ay PlayStation’ın sunduğu 2 bedava oyuna sahip olabilir, sadece PS Plus üyelerine özel indirimlerden ve avantajlardan yararlanabilir ve kendilerine sağlanan 10 GB bulut depolama alanına oyun kayıtları yapabilirler.

PS Plus servisi için 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik seçenekleri bulunur. PS4 sahipleri ayrıca, PS Plus’ın 14 günlük ücretsiz deneme sürümü ile tam üyeliğin tüm avantajlarından yararlanabilirler