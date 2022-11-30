Google’ın bir sonraki uygun fiyatlı akıllı telefonu Pixel 7a , bugün tüm görkemiyle sızdırıldı.

Pixel 7a’nın tasarımı şaşırtıcı olmayan bir şekilde Pixel 7 ailesinin tasarımına çok benziyor.

Pixel 6a, Pixel 6’nın vizör benzeri kamera adası ve Pixel 7’nin metal çubuğu harmanlanıp bir Pixel 7a yapılmış. Bununla birlikte, ön tarafta, çepeçevre kalın çerçeveler (ve altta iki kat kalın çene) nedeniyle 7a’nın fiyat noktası çok daha belirgin hale geliyor.

Telefonun 152,4 x 72,9 x 9 mm (kamera çıkıntısı ile birlikte 10,1 mm) ölçülerinde olması bekleniyor. Pixel 6a, 152,2 x 71,8 x 8,9 mm boyutlarıyla biraz daha küçüktü, ancak bu farklılıklar (genişlik dışında) o kadar küçük ki, ikisi yan yana olsa bile fark etme olasılığınız düşük. .

Pixel 7a’nın iki renkte geleceği iddia ediliyor: beyaz ve koyu gri. Google muhtemelen Charcoal ve Chalk gibi tamamen farklı bir şey olarak adlandıracak.

Söylentilere göre telefon, Samsung tarafından üretilen 90 hz ekran yenileme hızına sahip FHD+ bir ekrana ev sahipliği yapacak. Arka kameralarda Sony IMX787 ve Sony IMX712 sensörleri kullanılacak. Kablosuz şarj desteği (5W ile sınırlı) ve ekran içi parmak izi sensörü ile gelecek.