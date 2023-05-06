Android dünyasının kralları Google Pixel’in yeni modelleri her sene Google’ın Google I/O etkinliğinde tanıtılıyor. Etkinlik bu sene 10 Mayıs tarihinde yapılacak. Yani 6 gün sonra. Bu etkinlikte Google’ın bir dizi ürün tanıtması bekleniyor. Bunlardan birisi de Google Pixel 7a. Bir süredir Pixel 7a hakkında sızıntılar duyuyoruz. Geldiğimiz noktada bugün ise Pixel 7a’nın Avrupa ve İngiltere fiyatları sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

Resmi olmayan kaynaklara göre Pixel 7a, 499 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Pixel 6a şu anda 449 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılıyor. Yani Pixel 7a, 50 dolar daha yüksek fiyat ile satışa çıkacak.

Önceki sızıntılarda akıllı telefonun 90 hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlükte 6.1 inç büyüklükte OLED panel bir ekran ile birlikte geleceği söylenmişti. Kamera tarafında ise çift arka kamera kurulumuna sahip olacak olan akıllı telefon 64 MP çözünürlükte Sony IMX787 sensöre ve 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise 10.8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunacak.

Pixel 7a kaputun altında Google Tensor G2 yonga setine sahip olacak. Depolama tarafında ise Pixel 7a’nın 256 GB dahili depolamaya sahip bir varyant ile birlikte geleceği sızdırıldı. Bu varyantta 8 GB RAM olduğu söyleniyor. Pixel 7a, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolamaya sahip varyant dışında başka varyantlara da sahip olabilir.

Bakalım Google’ın yeni Pixel hamlesine Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, Apple gibi markalar nasıl karşılık verecek?