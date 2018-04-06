Pixel 3 ismini bu sefer Google kendi sızdırdı

Pixel 3 ismini duymak sizi şaşırtmamış olsa gerek. Nitekim Pxiel 2’nin üzerinden geçen süre ve artık 2018’in ikinci yarısına girmeye hazırlandığımızı düşünürsek Goole’ın bir sonraki Pixel cihazlarını sunmasına çok zaman kalmadı. 8 Maysı’ta yıllık geleneksel Google I/O konferansını düzenleyecek olan firma Pixel 3’ü burda duyurmayacaktır (şimdiye kadar hiçbir I/O konferansında telefon tanıtımı yapılmadı) lakin Anroid P’nin duyrulması beklenen bu konferanstan sonra Pixel 3 ve muhtemelen Pixel 3 XL telefonların resmi olarak duyurulması çok uzun sürmeyecektir

Pixel 3 ismi Google’ın kendinden sızdı

Peki isim nerden çıktı? Android açık kaynak proje sitesi olan Cherrypick’te görülen isim 2018 yılı Google telefonlarının ilk müjdescisi oldu. Bağlanan cihazların ayarlarına göre otmotik olarak network arayüz bağlantsının gerçekleştirmeye yardımcı olan Cherrypick’te HAL V_1_2 dosyasının sadece Pixel 3 desteklemesi üzerine yapılan değişiklik ile telefonun adı ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan siteden alınan bilgiler neticesinde HAL V_1_2’nin sadece yeni Pixel cihazlara özel olarak geleceği de düşünülüyor. Hardware Abstraction Level’ın (Donanım Soyutlama Seviyesi) kısatlması olan HAL, Project Treble kaspsamında geliştirilen bir yazılım. Project Treble ise yüksek seviye Adorid OS framework’lerinin düşük seviye donanımlar üzerinde çalışmasına imkan sunuyor. Tıpı Android Go programında olduğu gibi. Hatrılarsanız geçtiğimiz MWC 2018’de General Mobile’dan GM8 Go adında bir telefon görmüştük.

Bakalım yeni telefonlar ne zaman ortaya çıkacak?