Pisa Üniversitesi, mevcut veri merkezi altyapısını genişletmek, yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerinin taleplerini karşılamak, yüksek operasyonel esnekliği korumak için ve sıvı soğutma ekipmanlarını sağlamak üzere kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv‘i seçti.

1343 yılında kurulan Pisa Üniversitesi, İtalya ve Avrupa’nın en eski ve en prestijli üniversiteleri arasında yer alıyor. 20 bölümde eğitim veren ve yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan üniversitenin, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için halihazırda üç veri merkezi bulunuyordu; ancak, daha fazla verimlilik elde etmek için mevcut altyapısını daha da geliştirmeye ihtiyaç duyuyordu.

Pisa Üniversitesi, 2016 yılında “Yeşil Veri Merkezi” adını verdiği yeni bir veri merkezinin geliştirilmesi için bir proje başlattı. Kritik güç ve soğutma altyapısını sağlamak için Vertiv’i seçen üniversite, yeni veri merkezini genişletmek ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının altyapı taleplerini desteklemek için Vertiv desteğinden yararlanmaya karar verdi.

Pisa Üniversitesi CTO’su Maurizio Davini, “Hibrit Yeşil Veri Merkezi Genişletmesi olarak bilinen projemizin ana hedefi, orijinal tasarımı ve kullanıcı arayüzünü bozmadan binanın mevcut kanadını kullanmaktı. Ayrıca, yüksek performanslı bilgi işlemin artan taleplerini karşılamaya yardımcı olan yeni teknoloji unsurlarını entegre etmemiz ve aynı zamanda mükemmel derecede operasyonel esneklik sağlamamız gerekiyordu. Vertiv, yeni veri merkezimizin verimli yönetimi için enerji maliyetlerini kontrol altında tutmamızı sağlayan gereksinimleri tam olarak karşıladı” dedi.

Vertiv CEO’su Giordano (Gio) Albertazzi, “Yapay zeka (AI) uygulamalarının giderek daha fazla benimsenmesi, yenilikçi altyapı stratejileri gerektiriyor. Vertiv’in doğrudan çipe uygulamalar için sıvı soğutma ve yüksek yoğunluklu güç sistemleri gibi çözümleri, Pisa Üniversitesi’ne yeni nesil bilgi işlem ve gelecek nesil öğrenci araştırmalarını desteklemek için ihtiyaç duydukları kapasiteyi sağlayacak” dedi.

Vertiv, koridor kapatmaları için Vertiv™ DCC muhafaza çözümü de dahil olmak üzere güç, soğutma, kabinet, ağ ve servis çözümlerini sağladı. Soğutma açısından hibrit çözüm, yirmi Vertiv™ Liebert® CRV sıra tabanlı soğutma ünitesi ve değişken hızlı kompresörlere sahip iki Vertiv™ Liebert® PDX-PI doğrudan genleşmeli zemine monte soğutma sisteminin yanı sıra doğrudan çipe uygulamada soğutucu akışkanın sıcaklığını ve sunuculara akışını kontrol eden üç Vertiv™ Liebert® XDU sıvı soğutma ünitesi içeriyor.

Vertiv ayrıca iki Vertiv™ Liebert® APM 500 kVA UPS (kesintisiz güç kaynağı) sistemi ve VRLA aküleri, sekiz Vertiv™ Liebert® RXA şalt ünitesi, 400kW Vertiv™ Güç Modülü prefabrik çözümü, 76 Vertiv™ Geist™ Anahtarlamalı PDU (güç dağıtım ünitesi) ve 38 Vertiv™ VR kabineti dahil olmak üzere çeşitli güç çözümleri sağladı. Özellikle harici Vertiv Güç Modülü, bina içindeki alan kısıtlamalarına rağmen veri merkezinin genişletilmesini mümkün kıldı. Vertiv, iç mekanı yangın algılama ve söndürme sistemleriyle tamamlamak için tedarikçileri ve alt yüklenicileri yöneterek anahtar teslim bir çözüm sunarken, harici bir 630kW yedek jeneratör Vertiv Güç Modülü ile entegre edildi.

Vertiv ayrıca müşterinin tüm altyapıyı uzaktan izlemesine olanak tanıyan Vertiv™ Environet™ Alert izleme yazılımının entegrasyonu da dahil olmak üzere danışmanlık, tasarım, kurulum ve devreye alma hizmetleri sağladı.

Vertiv’in İtalya’daki kurumsal hesaplardan sorumlu satış direktörü Andrea Faeti, “Belirtilen ihtiyaçlara dayanarak, Pisa Üniversitesi’ne Liebert® XDU sıvı soğutma sistemlerini entegre etmelerini önerdik ve ardından hem hava soğutmalı hem de yeni sıvı soğutmalı ekipmanı entegre eden özel hibrit koridorlar oluşturduk. Hidrolik altyapı genişletilerek daha önce kurulmuş olan soğutma ünitelerinin yeni veri merkezi ekipmanlarına soğutulmuş su sağlamasına olanak tanındı. Buna ek olarak, alan kısıtlamaları bizi tesisin özel gereksinimlerine göre özelleştirilmiş harici bir Vertiv Güç Modülü tasarlamaya yöneltti. Çözüm, tüm veri merkezi altyapısına gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol sağlayan izleme hizmetimizle tamamlandı” dedi.

Kullanılan Vertiv çözümlerinin sağladığı başlıca faydalar arasında, mevcut hava soğutmalı veri merkezlerinde sıvı soğutmanın uygulanması yer alıyor. Hava ve sıvı soğutmanın birleştirilmesi, daha yüksek soğutma kapasiteleri için daha az enerji kullanımını sağlamak amacıyla termal yönetimdeki en son trendlerden biri olarak öne çıkıyor. Son olarak, Vertiv’in desteklediği yeni altyapı, yüksek esneklik ve yüksek yoğunluklu ekipman için verimli soğutma ve sistem kullanılabilirliğini korumak için gelişmiş izleme ve yönetim gibi bir dizi avantaj sağlıyor.

Vertiv’in Pisa Üniversitesi ile yaptığı çalışmalar hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yapay zeka ve yüksek yoğunluklu uygulamalara yönelik Vertiv çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vertiv.com adresini ziyaret edin.