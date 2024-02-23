Telefonlarımız suya düştüğünde hepimiz panik oluruz. Çünkü telefonların su ile temas etmesi bataryanın patlaması gibi ölümcül sonuçlara da yol açabilir. Bu bağlamda birçok kullanıcı telefonu suya düştüğünde “pirinçte telefon kurutma” yöntemine başvuruyor. Apple ise pirinçte telefon kurutma konusunda kullanıcılarını uyardı. Detaylara bakalım.

Pirinçte telefon kurutma neden riskli?

Apple uzun süredir akıllı telefonlarında IP68 gibi sertifikalara sahip. Bu sertifikalar telefonun suya ve toza tamamen dayanıklı olduğunu gösteriyor. Apple ise pirinçte telefon kurutma konusunda kullanıcılarını uyardı. Çünkü telefonlar pirince koyulduğunda şarj girişinden pirinç tozu gibi yabancı maddeler içeri girebiliyor. Bu da sudan daha fazla hazar veriyor. Apple, suya düşen telefonlar için telefonunuzu aşağı bakacak şekilde elinize vurun, şarj girişindeki su dışarı çıkacaktır diyor. Zaten telefonun su girecek başka bir aksamı da bulunmuyor. Çünkü telefonlar suya dayanıklı.

Apple’ın son amiral gemisi iPhone 15 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.