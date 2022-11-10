Gizlilik kampanyası grubu Big Brother Watch, yüz tanıma arama motoru PimEyes’ı Bilgi Komiserliği Ofisi’ne (ICO) şikayet etti. PimEyes, insanların internette herkese açık olarak yayınlanan görüntülerde yüz aramasını sağlar.

Big Brother Watch, tarayıcının kişiyi gizlice takip etmeyi kolaylaştırdığını iddia ediyor. Ancak PimEyes’ın CEO’su Giorgi Gobronidze, sosyal medya veya diğer arama motorlarından daha az takip etme riski taşıdığını söylüyor.

Gobronidze, PimEyes’ın yalnızca kamuya açık olarak yayınlanan görüntüleri aradığı için, onu kötüye kullananların “yalnızca açık internette mevcut olan bilgileri aldığını” söyledi.

Gözetlemeyi etkinleştirme

Big Brother Watch’ın ICO’ya şikayeti, PimEyes’ın “önceden düşünülemez bir ölçekte gözetim ve takip” sağladığını iddia ediyor.

Bir kişinin resmini yüklemeyle başlayan PimEyes, çevrimiçi olarak yayınlanan diğer fotoğraflarını bulur. Bu, fotoğraf paylaşım sitelerindeki, blog gönderilerindeki, haber makalelerindeki ve web sitelerindeki resimleri içerebilmektedir.

Big Brother Watch, bir takipçinin bu görüntülerle ilişkili bilgileri (örneğin bir blog yazısının metni veya bir iş yeri web sitesindeki bir fotoğraf) bir araya getirerek bir kişinin “iş yerini veya yaşadığı alanı” bulabileceğini söylüyor.

Hukuk ve politika sorumlusu Madeleine Stone, “Çocuklar da dahil olmak üzere herkesin görüntüleri internette taranabilir ve izlenebilir.” dedi. Aracın istismarcılar veya sapıklar tarafından gizlice kullanılabileceğini savunan Stone, “bildiğimiz şekliyle anonimliği sona erdirmekle” tehdit ettiğini söyledi.

Kampanyacılar PimEyes’ı milyonlarca vatandaşın biyometrik verilerini yasadışı bir şekilde işlemekle suçluyorlar ve görüntüleri analiz edilenlerden izin almadığını savunuyorlar. Ancak PimEyes yaptığı açıklamada, kaç vatandaşın yüzünü analiz ettiğini söylemenin teknik olarak imkansız olduğunu söyledi.

Gobronidze, arama motorunun veri koruma yasasını çiğnediği yönündeki suçlamalara da yanıt verdi. CEO, “Şirketin elindeki verilerden tüm veri tabanımızı açık ağa koysak bile, tek bir fotoğrafı yeniden oluşturmanın teknik olarak imkansız.” diye iddia etti.

Gözetleme yok

Site, hüküm ve koşullarında, insanların kendileri hakkında kamuya açık bilgileri aramasına izin vermeyi amaçladığını söylüyor. Şirket, “PimEyes başkalarının gözetimi için tasarlanmamıştır ve bu amaç için dizayn edilmemiştir.” diyor. Ancak Big Brother Watch buna karşı hiçbir önlem olmadığını iddia ediyor. Bu aracın seks işçilerinin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için kullanılabileceğine dair endişeler de var.

Ama Gobronidze, PimEyes’ın “veri güvenliği biriminin”, örneğin bir erkek kullanıcının her zaman kadın bireyleri araması veya bir kullanıcının bir çocuğun fotoğrafını yüklemesi gibi şüpheli etkinlikler aradığını iddia ediyor. Ve site, insanların sonuçlarda görünen görüntülerini devre dışı bırakmalarına izin veriyor.

Şirket, şunları söyleyerek aracın olumlu kullanımları olduğunu savunuyor:

Araştırmacı gazetecilere yardımcı oluyor.

Çocuklara karşı işlenen suçlar, insan ticareti ve terörle mücadelede yardımcı olmak için Alman, İtalyan, Birleşik Krallık ve ABD kolluk kuvvetleriyle görüşüyor.

Kadınların ve çocukların rıza dışı pornografiyle ilgili binlerce resmini kaldırmasına yardımcı oluyor.

Ukrayna’daki savaş suçları ve insanlığa karşı suçların araştırılmasında insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor.