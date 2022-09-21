Perakende devinin sağlık hizmetlerine yönelmesinde biçimlendirici bir rol oynayan iki Amazon yöneticisi ayrılıyor.

Reçeteli ilaç girişimi PillPack’in kurucu ortakları TJ Parker ve Elliot Cohen, bu ayın sonunda Amazon’dan ayrılacaklar. Amazon, 2018’de PillPack’i yaklaşık 750 milyon dolara satın aldı.

Satın alma işleminden sonra Parker ve Cohen, şirketin ABD’de reçeteli ilaç dağıtımı için çevrimiçi eczanesi olan Amazon Pharmacy’nin lansmanını yönlendirmeye yardımcı oldu. Axios’ın bildirdiğine göre, hem Parker hem de Cohen, danışmanlık rollerine geçtikleri yakın zamana kadar eczane başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Parker, “Elliot ile birlikte PillPack ve Amazon’dan ay sonunda ayrılacağımızı hepinize bildirmek için yazıyorum. Her şeyden öte, yol boyunca tanıştığımız ve bu yolculukta bize katılan insanlar en çok sevgiyle hatırlayacağız ve hepinizi özleyeceğiz.” diye yazdı.

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Sağlık hizmetleri

Amazon, tüm çabaları başarılı olmasa da, son yıllarda sağlık hizmetlerine geçişini hızlandırdı. Eczane işi için mücadele etti ve Amazon kısa süre önce, müşteriler için “yeterince eksiksiz bir teklif” olmadığını tespit ettikten sonra tele-sağlık hizmeti Amazon Care’ı kapatacağını duyurdu.

Geçen yılın başlarında, Amazon sağlık bakım maliyetlerini düşürmek için Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase ile bir ortak girişim kurdu. İşletmeye Haven adı verildi ve sağlık hizmetleri pazarına ilk beklenen girişi, sağlayıcıların hisselerinin düşmesine neden oldu.

Yine de Amazon, alana önemli miktarda sermaye ve kaynak yatırıyor. Temmuz ayında Amazon, One Medical’ı 3,9 milyar dolara satın alacağını ve bir butik birinci basamak klinikleri ağı oluşturacağını söyledi. Amazon ayrıca bir tüketici teşhis girişimi işletmekte.

Amazon, Parker ve Cohen’ın ayrılmasından önce sağlık liderliğini değiştirmişti. Geçen Aralık ayında, şirketin sağlık çabalarını denetlemek için Neil Lindsay’i yükselttiğini bildirdi. Sonrasında ise, daha önce Amazon’un Alexa bölümünde başkan yardımcısı olarak görev yapan John Love, ocak ayında Eczacılık ve PillPack’in başkan yardımcısı oldu.

Pazartesi günü sağlık hizmetleri ekibine gönderdiği bir notta Lindsay, Parker ve Cohen’ın ayrılışını “acı tatlı” olarak nitelendirdi ve PillPack kurucularına “müşteri sağlık hizmeti deneyimini iyileştirmeye yardımcı olacak” stratejiyi geliştirmeye yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Lindsay, “Vizyonları ve müşteri takıntılarıyla hareket eden PillPack işi ve yetenekleri ile Amazon Eczacılığının temeli oldu” dedi.