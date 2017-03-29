Philips Ultra Geniş Renk Yelpazesine Sahip Yeni Monitöürünü Tanıttı

Philips monitörlerinin marka lisans ortağı olan MMD ev kullanıcılarının daha iyi perfomans ve görüntüleme kalitesi elde etmesini sağlayacak ekranı duyurdu.

Tanıtılan MMD Philip monitör 27 inmç büyüklüğünde. Yeni düz ekran ürün grubu olan E serisi altında çıkan monitör Quad HD çözünürüğü ve ultra geniş renk teknolojisine sahip. 26E8FJAB ekran son derece net, zengin ve canlı renkler sunuyor.

Gelişmiş ultra geniş renk yelpazesi sayesinde bir çok kullanıcıyı memnun edecek monitörün CIE 1976’ya göre %114 NTSC ve CIE 1913’e göre %132 sRGB renk gamı desteği var. Bu oranlar tipik %72 NTSC ve %99 sRGB seviyelerinin çok üzerinde. 2560 x 1440 çözünürlüğe sahip monitörün üzerinde bir adet VGA giriş, bir adet DisplayPoart 1.2 giriş ve biradet HDMI 1.4 giriş yer alıyor. Monitörün sahip olduğu 178 derecelik görüntüleme açısı sayesinde neredeyse her yönden kullanım sağlanıyor.

Ekranın bir de otomatik olarak optimize özellikleri yer alıyor. SmartContrast ve SmartImage Lite teknolojileri sayesinde ekrandaki içerik analiz edilerek gerçek zamanlı olarak görsele en uygun parlaklık, keskinlik, renk ve arka aydınlatma yoğunluğu otomatik olarak ayarlanıyor.