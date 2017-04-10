Philips TV 2017 Serisi Red Dot Tasarım Ödülü’ne Layık Görüldü

2017 serisinin amiral gemisi Philips 9002 OLED TV tüketici elektroniği kategorisinde Red Dot Ürün Ödülü kazanmayı başardı.

Red Dot jürisi, Philips 9002 OLED TV’nin yenilikçi, hafif bir tasarıma ve son model görüntü kalitesine sahip olduğunu açıkladı. Her yıl 60’ın üzerinde ülkeden kategorilerindeki en iyilerin yarıştığı 5.000’in ürün Red Dot’ta yer alıyor.

Şirketin TV Bölümü Baş Tasarımcısı Rod White yaptığı açıklamada her yıl ürünlerdeki performansı, sesi, görüntüyü ve malzemeyi ileri taşıdıklarını açıkladı. White çabalarının sonucu olarak ürünlerinin Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık olduğundan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

9002 OLED TV 55 inç büyüklüğünde ve UHD Premium özelliği ile daha gerçekçi siyahlar sunuyor. Televizyonun ultra ince ekranının arkasında yer alan 3 taraflı Ambilight aydınlatma ekrandan arkadaki duvara yansıyarak ekrana daha büyükmüş hissi veriyor.