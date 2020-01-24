Kim Philips The One TV Kullanmak İster – Tunç Sönmezoğlu

Hız testi serimizin bugünkü konukları Xiaomi firmasının üyeleri olan Redmi K30 (Mi 10T) ve Mi 9T oluyor.

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Bakalım, hangi cihaz daha hızlı testimizi tamamlayabilecek. Hep birlikte görelim.

Bildiğiniz üzere Redmi K30 (Mi 10T) geçtiğimiz ay itibariyle Çin’de piyasaya sürülmüştü. Şu an Avrupa’da satışı bulunmadığı için Çin romu ile testlerimizi gerçekleştirdik.

Diğer bir unsur ise, artık K modelimizde 120Hz panel kullanılıyor olması. Video esnasında da geçişlerde bu farkı anlayacaksınız.

Yaptığımız testlerin kronolojik sıralaması:

1:46 10 Uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması.

3:56 Cihaz açılış hızı testi

4:42 GeekBench Compute değerleri.