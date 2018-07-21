Sesle kontrol edilebilen TV! (Philips 65 OLED TV inceleme)

Philips 65 OLED TV inceleme videomuzda, şirketin sesle kontrol imkanı da sağlayan Android TV’sine yakından bakıyoruz.

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Philips 65 OLED inceleme

Daha önce 55 inç boyutlu modeliyle birçok ödül alan Philips OLED TV, şimdi de 65 inçlik modeliyle karşımızda. Dilerseniz incelememize ilk olarak tasarımla başlayalım. Ön taraftan baktığınızda çerçevesiz yapısıyla dikkat çeken televizyon, şık metal ayağı ile birlikte Avrupai ve modern bir görünüme sahip. Tasarım noktasında Philips’in imzası hâline gelmiş Ambilight teknolojisinden mutlaka söz etmemiz gerekiyor. Üç tarafı Ambilight teknolojisiyle donatılmış olan Philips OLED TV, bu sayede hem ekranınızın olduğundan çok daha büyük görünmesini sağlıyor hem de izlediğiniz sahneye göre tamamlayıcı bir unsur olduğu için seyir deneyimini zenginleştiriyor. Açıkcası bir kez Ambilgiht teknolojisinin tadına bakarsanız, bu teknolojiyi barındırmayan diğer TV’ler artık sizi pek heyecanlandırmayacak diyebiliriz.

Philips OLED TV, alıştığımızın aksine iki kumanda ile birlikte geliyor. Bunlardan ilki, geleneksel kumandaların daha gelişmiş bir sürümü. Üzerinde tek tuşla en sevdiğiniz dizilere, film ve belgesellere ulaşabileceğiniz Netflix tuşu yer alıyor ve arkasını çevirdiğinizde rahatça yazı yazabilmenize olanak tanıyan tam teşekküllü bir klavye barındırıyor. Fütüristik ve zarif bir görünüme sahip ikinci kumanda ise, sesli komutlar vererek televizyonunuzu daha önce hiç olmadığı kadar kolay konrol edebilmenize olanak tanıyor. Ayrıca bu kumanda ile menülerde gezmek de bir hayli kolaylaşıyor.

Görüntü kaltesine gelecek olursak OLED panelin avantajlarını hemen fark etmek mümkün. Her bir pikselin ayrı ayrı aydınlatılıyor olmasından dolay derin siyahlar, daha canlı renkler ve çarpıcı bir kontrastı Philips OLED TV’de görebiliyoruz. Ancak tabii ki görüntü kalitesini üst seviyeye çeken farklı teknolojiler de var. Bunlardan biri olan Philips P5 motoru, izlediğiniz içeriğin kaynağı ne olursa olsun zengin ayrıntılar, canlı renkler ve net kontrastı sağlayan yegane unsur. Son dönemin en popüler teknolojilerinden olan HDR da, Philips OLED TV’de yer alıyor.

Son olarak televizyonla ilgili bahsetmemiz gereken bir diğer önemli nokta Android işletim sistemi. Akıllı telefonlardan fazlasıyla aşina olduğumuz Android işletim sistemi, Philips OLED TV’de de yer alıyor ve böylece telefonlarda kullandığımız pek çok uygulamayı televizyonumuzda da kullanabiliyoruz. İster Spotify ile müzik dinleyin, isterseniz bir oyun kolu bağlayarak mağazada yer alan oyunların keyfini çıkarın.