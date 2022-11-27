Peugeot yeni bir duyuru yaptı. Duyuruya göre 5 Ocak’ta, Peugeot’nun ICE araçlarıyla paylaşılmayan ilk “tasarım gereği” yeni nesil elektrikli araç platformu olan Inception konseptini tanıtacak. Ancak bu duyuru Inception ile ilgili ilk duyuru değil. Gelecek konseptin ilk duyurusu Ekim ayında Paris Motor Show’da yapılmıştı.

Peugeot Inception EV konsepti, Las Vegas’taki CES’te tanıtılacak. CES, dünyanın en büyük teknoloji fuarı ve Peugeot’nun kendini bununla ilişkilendirmek istediğini anlıyoruz. Ancak Peugeot arabalarını ABD’de satmıyor. Henüz böyle bir düşüncesi de yok.

Peugeot, Inception’ın “tüm otomotiv deneyimini alt üst edeceğini” düşünüyor. Umarım bizi çok büyük sürprizler beklemiyordur. Diğer vaatler, iç mekanın tamamen yeniden tasarlanmasını, “sürüş hareketlerinin” yeniden yorumlanmasını (bu her ne anlama geliyorsa) ve “yeni dijital ve fiziksel deneyimler yaratmayı” içeriyor.

Inception’da “kedi duruşu” ve markanın parlak pençe imzalarını -yukarıdaki görseldeki gündüz farı tasarımı- görmeyi bekleyebiliriz, ancak marka dili değiştirilmiş. Konseptin markanın temel değerlerini somutlaştırdığı söyleniyor: Cazibe, Duygu ve Mükemmellik.