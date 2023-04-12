Verinin ‘yeni kral’ olduğu bir dünyada, her gün yüksek miktarda veri üretme kapasitesine sahip olan perakende sektörü de bu gücü satış artışı ve müşteri memnuniyetine çevirmek için dijitalleşme adımlarını hızlandırıyor. Perakendecilerin verimliliklerini artırmalarına yönelik çözümler sunan Securitas Technology de mağaza içi analiz platformlarıyla perakendecilerin müşterilerini daha yakından tanımasına, müşteri davranışlarını ölçerek veriye dayalı aksiyonlar almasına katkı sağlıyor.

Müşteriyi daha iyi tanıma fırsatı

Perakende mağazalarının çeşitli kampanya ve aksiyon planları yapabilmesi için hangi reyonda ne kadar süre durulduğu, mağazanın ne kadar trafik aldığı, trafik alan bölümlerin yüzde kaçının kadın yüzde kaçının erkek olduğunu bilmek gibi ihtiyaçları olabiliyor. Securitas Technology’nin perakendecilerle buluşturduğu en yeni çözüm de perakende mağazalarında mağaza içi analizlerinin çok daha kolay bir şekilde kurgulanmasını sağlıyor. 3. parti IP veya analog kameraları akıllandırarak yüksek performanslı mağaza içi analizler sunan çözüm, perakendecilerin müşteri davranışını ve satın alma modellerini daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Perakende mağazalarına çok hızlı bir şekilde adapte olarak ziyaretçi verilerini anlamlı hale getiriyor. Böylece bu anlamlı veriler ışığında müşterilerini daha iyi tanıma fırsatı elde eden perakendeciler, pazarlama kampanya ve planlarını buna göre geliştirebiliyorlar.

Mağazaya giren kişi sayısını ölçerek dönüşüm oranı ile mağaza personelinin satış performansını ölçüyor

Securitas Technology Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, çözümün fiziki mağazaların müşteri etkileşimlerini olabilecek en iyi düzeyde raporlamak üzere tasarlandığını belirterek, “Bu çözüm bir perakende mağazasında konumlandırıldıktan sonra, ziyaretçi sayısından yaş ve cinsiyet kırılımlarına kadar birçok veriyi işleyerek anlamlı çıktılar haline getiriyor. Bunun yanında ‘ısı haritası’ özelliği sayesinde ziyaret yoğunluğu olan reyonları/kategorileri de tespit ederek, perakendecilerin mağaza performansını artırmak için kullanabilecekleri yol haritalarının hazırlanmasında en büyük yardımcı rolünü üstleniyor. Çözüm, analizleriyle perakendecilere yeni ve farklı ürün, fiyat ya da alternatif kampanyalar için yol gösteriyor. Mağazadaki satış personelinin performansının ölçülmesini sağlıyor.” diye konuştu.