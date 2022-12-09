Kesintisiz internet günümüzde tüm endüstrilerden işletmeler için büyük önem taşıyor.

Gıdadan giyime perakende sektörü için de müşterilerin kullanımının ötesinde iş süreçlerinin sorunsuz akması için güvenli, hızlı ve güçlü bir kablosuz bağlantı gerekiyor. Sipariş otomasyonunun yürümesi, merkezle iletişim, stok ve sipariş sistemleri ve buluta taşınan faturalaşma ve muhasebe işlemlerinin tamamı için iyi bir ağ alt yapısı şart.

Ancak günümüzde birden çok şehir ya da lokasyonda binaları olan perakende zincirleri ağ yönetimi konusundaki genellikle teknoloji tercihlerinden dolayı dağınık yapıdaki altyapıları kurmakta ve yönetmekte zorluklar yaşıyor. Bu noktada teknik desteğin yavaşlığı, karmaşık ayarlar ve insan gücünün yüksek maliyeti gibi etkenler de işletmelerin büyüme yolculuklarında karşılarına engel olarak çıkıyor.

İçindekiler Nebula ile tek merkezden yönetilebilen daha iyi bir perakende deneyimi

Nebula ile tek merkezden yönetilebilen daha iyi bir perakende deneyimi

Güvenlik, yapay zekâ ve bulut destekli ev ve iş çözümleri lideri Zyxel

Networks, bulut tabanlı Nebula Ürün Ailesi ile kablosuz access point çözümleri, switch çözümleri ve güvenlik çözümlerini kapsayan uçtan uca geniş ürün seçeneği sunarak perakende sektöründeki işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor. Zyxel’in bulut tabanlı ağ yönetim platformu Nebula, perakende mağazaları gibi çok kullanıcılı yoğun ağların yönetim ve kontrol süreçlerini de ciddi şekilde kolaylaştırıyor.

Nebula platformu ile tek bir merkezden yönetilebilir bir sistem hayata geçiren işletmeler tüm şubelerdeki cihazları anında ve her yerden izleyebiliyor. Bu sayede perakende zincirlerinde hem personel, hem tedarikten lojistiğe işletmenin bağlantıda olduğu iş ortakları hem de müşteriler çok daha iyi bir deneyime kavuşuyorlar. Nebula Kontrol Merkezi (Nebula Control Center, NCC) ile kurumlar şubelerini yalnızca birkaç tıklamayla güvenli şekilde bağlı tutmak için şubeler arası (site-to-site) VPN’ler kurabiliyor, istemci cihazlara otomatik kurulum komut dosyaları gönderebiliyor ve access point’in otomatik olarak merkez ofise güvenli bir tünel oluşturduğu güvenli WiFi özelliğinden yararlanabiliyor.

Neredeyse sıfır dokunma ile uzak lokasyonlara hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilen Zyxel Nebula ağ geçitleri, protokol ve yapılandırma ayarlarını, güvenlik yazılım imzaları ve yazılım güncellemelerini sahada herhangi ağ uzmanına gerek duymadan bulut aracılığı ile otomatik olarak yapabiliyor. Nebula’nın esneklik, hız ve maliyet avantajı sağlayan özellikleri ile kurumların iş verimliliği en üst noktaya çıkabiliyor. BT ekibi sınırlı kaynaklara sahip olan ya da hiç bulunmayan küçük perakende işletmeleri, Nebula platformuyla zahmetsiz şekilde ağ yönetimini gerçekleştirebiliyorlar. Tak çalıştır mantığı sayesinde, hiçbir teknik bilgi gerekmeksizin hızlı kurulum sihirbazı aracılığıyla kurulum yapabiliyorlar. Zyxel son yıllarda Türkiye’nin önce gelen perakende şirketlerinin ağ altyapısını uçtan uca yeniledi. Bunlar arasında Mavi Jeans, A101, Fenerium ve Getir gibi gibi devler var. Zyxel’in WiFi 6 ve WiFi 6E destekli access point’leri, güvenlik ve switch çözümleri ile uçtan uca ağ çözümleri sunuyor. Ürünler merkezi bulut yönetim platformu Nebula üzerinden kolayca yönetilebiliyor.