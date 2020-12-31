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Peloton, müziğini üç Elvis remixiyle test ediyor
Peloton, spor yaparken müzikleriyle size eşlik edebilecek bir uygulama. Derslerinde kullandığı popüler müziklerle sizi kaliteli bir fitness salonuna taşıyor.
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Peloton, popüler sanatçılarla iş birliği yapıyor
Uygulama, bugün bir ay boyunca platforma özel Elvis remixlerini piyasaya sürdüğünü açıkladı. Remixleri oluşturmak için birçok ünlü isimle çalıştılar. Chromeo, Big Boi ve DJ Dillion Francis’in katkılarıyla bu remixler geliştirildi.
Uygulama içinde bulunan çeşitli egzersizler, gruplara ayrılıyor. Şarkılar, yoga, temel ve açık hava koşu dersleri içeren gruplar için düzenlendi ve bir “nihai remix koleksiyonu” oluşturuldu. Bu koleksiyon, bugün kullanıcılara sunuluyor. Bunun yanında Yeni Yıl promosyonunun bir parçası olarak 30 gün ücretsiz deneme süresini iki aya kadar uzatacağını ekledi.
Çoğu insan spor yaparken fazla zorlanıyor ve spor sırasında dinledikleri müzik, büyük ölçüde motive veriyor. Bu konuyu ele alan bir sözcü, uygulamaya Elvis‘in müzikleriyle başlama fikrinin, klasik kataloğun çağdaş bir düşünceyle bir araya getirmek, olduğunu söylüyor. Elvis’in müziklerini dinlerken, yapacağınız sporun daha katlanılır ve daha eğlenceli olacağı açık. Uygulamada bulunan bu şarkıların hakları Sony‘ye ait. Bununla birlikte, şarkıların bir aylık kısıtlama süreleri dolduğunda, parçalar daha geniş bir şekilde yayınlanabilir.
Şirket, kendi bünyesinde birçok müziği barındırıyor. Yapılan özel müzikler, uygulama için iyi bir genişleme fırsatı. Yeni gelen bu şarkılarla kullanıcılar, uygulamaya daha ilgili yaklaşacak. Bunun yannda kullanıcılar, özel olarak eğitim almak ve Peloton‘dan bir bisiklet almak istiyorlarsa şirketin ekosisteminde kalmaları gerekiyor.
Uygulama birçok ünlü isimle çalışıyor. Bünyesine dahil ettiği sanatçıların başında Béyonce geliyor. Şirket, yaptığı derslere müzisyenleri ve parçalarını dahil etmek için anlaşmalar yaptı. Bunun yanında şirket, Spotify gibi şirketlere benzer şekilde müzik akışı başına ödeme yapıyor. Peloton’u özel müzik dinleyebileceğiniz bir platform olarak görmek, daha fazla kullanıcıya ulaşmak anlamına geliyor. Aynı zamanda, mevcut abonelerin de daha fazla içeriğe ulaşmak için kullanımlarını arttırmayı da amaçlıyor.
Bir açıklamasında şirket, bünyesine aldığı sanatçıların, ilk kez sadece uygulamada bulunan dersler için müzik yarattığını söyledi. Ancak daha sonra bu açıklamada bir yanlışlık olduğunu belirtti ve açıklamasını düzeltti ve müziğin yalnızca Peloton’a “ilk lansman penceresi” için özel olacağını, Sony’nin bu dönemden sonra üç parçayı da kamuya açıklayabileceğini söyledi.
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Gain yayın hayatına resmen başladı
Yerli dijital yayın platformlarından biri olan Gain, bugün itibarı ile yayın hayatına resmen başladı. Platform, kullanıcılarına sunduğu pek çok farklı içerikle oldukça dikkat çekiyor.
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Gain, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi.
Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını Gain’de bulmak mümkün.
Söz konusu platformda; Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner gibi birbirinden ünlü isimler izleyiciyle buluşacak.
Son olarak kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil cihazlarda yerli dijital yayın platformu Gain’e ulaşabilecek.
Gain platformunda yer alacak yapımlardan bazıları
- 10 Bin Adım
- Open Mic Rap Yarışması
- GAİN Sahne
- Elektromonolog
- Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı
- İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi
- İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular
- Sokopop Hayat Dudaklarda Mey
- Şokopop Skandallar & Co
- Şokopop Profiller
- Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı
- Teker Teker Sor Vedat Milor
- Şarkı Hikayeleri
- İlham Aldığım İdoller
- Metot
- Senkron
- Terapist
- Oyunlar Holding
- Überkiloz – Duraktan Durağa
- Ex Aşkım
- Türkiye’de Kadın Olmak
- İstanbul Apartmanları
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1200 beygirlik Lamborghini Huracan: Zyrus LP1200 Strada!
Lamborghini Huracan zaten performansıyla dikkat çeken bir araçtı. Zyrus‘un bu dokunuşuyla Huracan, 1200 beygirlik bir hiper otomobil avcısına dönüşmüş. Karşınızda Zyrus LP1200 Strada!
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Norveçli bir modifiye şirketi olan Zyrus, bu proje üzerinde 2 yıldan uzun süredir çalışıyor. 6000 km’yi aşkın pist sürüşlerinden sonra bu modifiye kitini müşteriler için satışa hazır hale getirdi.
Zyrus LP1200 Strada olarak adlandırılan bu araç, Lamborghini Huracan’ın 5.2 litrelik V10‘unu temel alıyor. Tabi çift turbolu bir modifikasyon barındırdığını da söyleyelim. Normal modda 900 beygir güç sunan araç, pist moduna alındığında 1200 beygir gücü kullanıma hazır hale getiriyor.
Diğer modifikasyon markalarının aksine Zyrus, yalnızca değişik egzoz sesi ve görünüm değişimi üzerine çalışmamış. Özel tasarladıkları gövde kiti ile Huracan’a, 200 km/s hızda 2010 kg‘lık yere basma kuvveti sağlamışlar.
Zyrus LP1200 Strada’nın dış tasarımına baktığımızda kaputtaki büyük havalandırma delikleri dikkat çekiyor. Genişleyen çamurluklar ve devasa arka kanat ise aracın normalin dışında bir Huracan olduğunu vurgular nitelikte. Aracın arkasında ise yeni farlar ve yeni difüzör göze çarpıyor.
Zyrus LP1200 Strada, fabrika çıkışı bir Lamborghini Huracan’a kıyasla en az 600 adet yeni parçaya sahip ve toplam ağırlığı ise 1427 kg. LP1200 R adındaki sadece piste özel bir versiyon ise 1200 kg ağırlığa sahip ve 2142 kg‘lık bir yere basma kuvvetine sahip.
Bu araçların fiyatlarına gelecek olursak LP1200 Strada‘nın fiyatı 595 bin €‘dan başlıyor. LP1200 R ise 525 bin €‘dan başlayan fiyatlara sahip.
Kaynak: Carscoops
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Epic Games günün ücretsiz oyunu: Torchlight 2
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 31 TL değerindeki Torchlight 2 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu.
Torchlight 2, pek çok RPG ve Hack’n Slash severin gözünde iyi bir yere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda seçebileceğimiz dört farklı sınıf bulunuyor. Oynayış tarzınıza göre aynı sınıftaki ve benzer ekipmanlara sahip karakterlerin bile oldukça farklı olabilmesini sağlıyor.
Epic Games Store’un ücretsiz verdiği oyunda, Vildrean ismi verilen bu büyük evrende ortamı keşfederken, oyunun atmosferi ise gerçekten de dikkat çekici. Yağmur, kar gibi farklı hava şartları altında oyunda savaşıyor olmak oyuna farklı bir hava katıyor. Ayrıca söz konusu oyunda internet üzerinden arkadaşlarınızla birlikte maceralara atılabiliyorsunuz.
Torchlight 2 oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7
- İşlemci: x86 uyumlu 1,4 GHz veya daha hızlı
- RAM: 1 GB
- Depolama: 1,7 GB
- Görüntü kartı: DirectX uyumlu 3D grafik kartı, en az 256 MB bellek
- DirectX®: 9.0c
- Not: İnternetten oynayabilmek için internet bağlantısı gerekmektedir.
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Torchlight 2 oyununu henüz indirmediyseniz 31.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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