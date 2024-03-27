Ülkemizin popüler havayolu şirketi Pegasus, müşterilerine yepyeni bir uçak bileti kampanyası sunuyor. Belirli tarihler arasında yapılacak yurt dışı uçuşları için 1 Euro artı vergilerle uçabileceksiniz. Peki, bu avantajlı teklifin kapsamı ve şartları nelerdir? Pegasus 1 Euro uçak bileti kampanyasından nasıl yararlanılır? Pegasus ucuz bilet nasıl alınır?

Pegasus 1 Euro Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası Başlıyor! Pegasus Ucuz Bilet Nasıl Alınır?

Pegasus’un son duyurusuna göre, 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kampanya kapsamında, 27 Ekim 2024 ile 29 Mart 2025 arasındaki yurt dışı uçuşları için Light Paket biletler, vergiler hariç 1 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Ancak, bu avantajlı teklifin bazı şartları bulunuyor.

Pegasus’un yeni kampanyası, 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 27 Ekim 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı hatları için geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan Light Paket biletler, vergiler hariç 1 eurodan başlayan fiyatlarla yolculara sunulacak.

Ancak, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunuyor. Öncelikle, kampanya sadece belirli tarihler arasında geçerli olacak ve toplamda 100 bin koltukla sınırlı olacak. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin erken rezervasyon yapmaları önem taşıyor.

Kampanyadan yararlanmak için biletin satışı, ödemesi ve biletlemenin 27 Mart 2024 saat 08.30 ile 28 Mart 2024 saat 23.59 arasında tamamlanması gerekmekte. Bu süre içinde işlemleri gerçekleştirmeyen yolcular kampanyadan yararlanamayacaklar.

Kampanya kapsamında yapılan uçuşlarda Kıbrıs destinasyonları yer almıyor. Bu nedenle, Kıbrıs’a gerçekleştirilecek uçuşlar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.

Pegasus’un bu avantajlı kampanyasıyla, yolcular düşük maliyetli ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşama fırsatı bulacaklar. Ancak, kampanya detaylarını dikkatlice inceleyerek ve rezervasyon yaparken belirtilen şartlara uygun hareket etmekte fayda var.

Pegasus ucuz bilet nasıl alınır diye soranları da duyar gibiyiz. Kampanyanın detaylarını görmek ve sınırlı sayıdaki koltuklardan yararlanmak için Pegasus internet sitesini seçin ve aşağıdaki uçuşlardan birini arayın.

Bu Kampanya Hangi Uçuşları Kapsıyor?

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina -İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pegasus uygun uçak bileti almayı düşünüyor musunuz? Hangi destinasyon en çok ilginizi çekti? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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