PCI-SIG Konsorsiyumu PCIe 4.0’da Olacak Olan Özellikleri Açıkladı

PCI-SIG Konsorsiyumu bugün yaptığı açıklama ile 16 GTps veri transferi yapabilecek olan PCIe 4.0 özelliklerini yayınladı.

PCI-SIG yaptığı açıklamada PCIe 5.0 üzerinde çalışmalara başladıklarını da belirtti. 750 üyeli konsorsiyum PCI standartlarını belirliyor. Kuruluş her dört yılda bir büyük PCIe güncellemelerini yayınlıyordu ancak PCIe 3.0 2010 yılında çıkmıştı. PCIe 4.0’ın hazırlanması daha önceki PCI protokollerine göre neredeyse iki kat zaman aldı. PCIe 5.0’ın ise 2019 yılında çıkması bekleniyor.

Kuruluşun yöneticisi Al Yanes bugün blog gönderisi ile yaptığı açıklamada yeni protokolün neler getirdiğini anlattı. PCIe protokolü 4.0 ile artık sadece grafik kartları için olmaktan çıkacak. Depolamadan, ağ çözümlerine kadar birçok donanım işlemciye PCIe üzerinden sinyallerini gönderecek. PCIe 4.0 ile beraber NVMe SSD sürücülerinin kullanıdığı yollar yarıya düşeceği için fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Bu protokol ile beraber tek bir yoldan 10 GbE bağlantı sağlamak mümkün olacak.

PCIe 4.0’ın özellikleri yayınlandı ancak hayatımıza girmesi biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Intel’in işlemcilerinde PCIe 4.0 protokolünü kullanması 2019 yılının ortasını bulacak. Intel’in Optane SSD 900P sürücüsü PCIe 4.0 bağlantısını ilk kullanan cihazlardan birisi olması bekleniyor. AMD ise yaptığı açıklamada PCIe 4.0 desteğini 2020 yılında getireceğini duyurdu. Bu da demek oluyorki 2020-2023 yıllarına kadar PCIe 5.0 protokolünü görmeyeceğiz.