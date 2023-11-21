Son dönemde tüketici alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle elektronik ticarette yaşanan yükseliş, online ödeme çözümlerine ve finansal alandaki inovasyonlara duyulan ihtiyacın artmasına sebep oldu. Bu durum, fintech sektörünü daha dinamik hale getirirken rekabeti de artırdı. Diğer taraftan fintech sektörüne her gün başka bir yeni şirket dahil oluyor. Yatırımcılar, girişimciler ve büyük teknoloji şirketleri, fintech alanına yatırım yapıyor ve rekabet daha da artıyor. Bu rekabet tüketicilere daha fazla seçenek sunarken şirketleri daha fazla yenilik yapmaya ve yeni çözümler sunmaya teşvik ediyor.

Fintech pazarı büyümeye devam ediyor

Dünya genelinde fintech pazarının hızlı büyümesini sürdürmesi bekleniyor. GlobeNewswire’a göre fintech pazarının 2025 yılına kadar 305 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kartlı ödemeler pazarına gelirsek, BKM 2023 Ağustos verilerine baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’de mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3’ü temassız gerçekleşirken banka kartı ile ödemelerde %101, kredi kartı ile ödemelerde ise %138 büyüme gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı ise 232 milyar TL’ye ulaştı.

Yapay zeka, blockchain ve alternatif kredilendirme gibi yenilikçi teknolojilerin finansal hizmetler dünyasını dönüştürdüğünü ifade eden Paynet Satış Direktörü Deniz Şensabah, “Bu dönüşümle birlikte giderek artan rekabet fintech şirketlerini sürekli olarak daha iyi ürünler ve hizmetler sunmaya teşvik ediyor. Bu da tüketicilerin daha iyi fiyatlar, daha düşük ücretler ve daha kullanıcı dostu arayüzler gibi avantajlardan faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca, rekabet, fintech şirketlerini güvenlik ve veri gizliliği gibi önemli konularda daha titiz olmaya zorluyor. İşletmelerin ödeme süreçlerini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmelerine olanak tanıyan ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran API’ler de rekabette önemli rol oynuyor.

Paynet olarak işletmelere, ürün ve hizmetlerini daha kolay satabilmeleri için alternatif ödeme kanalları sunmalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda bankalarla ve farklı teknoloji şirketleriyle iş birliktelikleri yapıyoruz. Çözüm ve teknolojilerimizle tüketicilere ödemelerini hızlı, kesintisiz, konforlu ve güvenli bir şekilde tamamlama ayrıcalığını sunarken, işletmelere de enerjilerini tahsilata değil büyümeye harcamaları için destek oluyoruz” dedi.

Paynet, Rekabetçi çözümleriyle kurumsal firmaların nakit akışını dijitalleştiriyor

Paynet, bayi ağı olan firmalara özel geliştirilen çözümlerle özellikle distribütör, bayi ve alt bayiye sahip şirketlerin kredi veya kredi kartı ile yaptıkları tahsilat akışını daha kolay yönetmelerine yardımcı oluyor. Paynet Bayi Ağım Çözümü ile son kullanıcıya yapılan ürün/hizmet satışı sonrası alınan tüm ödemeler, daha önceden ana firmanın belirlediği oranlarda distribütör ve bayi hesaplarına ya da direkt ana firmanın hesabına aktarılıyor. Tahsilatların dağıtımı dışında, ilgili kredi kartı komisyonları da alt paydaşlar arasında paylaştırılabiliyor.

Paynet Tedarikçi Ödeme çözümü, işletmelerin tedarikçilerine taksitle ödeme yapmalarına, çek-senet döngüsünden kurtulmalarına ve nakit akışını daha kolay yönetebilmelerine olanak tanıyor. Çözüm kapsamında işletmeler herhangi bir sözleşme imzalamaya gerek kalmadan 18 aya varan taksitlerle tedarikçilere ödeme yapabiliyor. Tedarikçiler tek seferde ödeme alma, işletme ise ödemesini taksitlere bölme imkanına kavuşuyor. Çözüm kapsamında tüm ticari kartlarla ödeme yapılabiliyor.

Paykredi, işletmelerin kart limiti yetersiz olan veya daha uzun vade talep eden müşterilerine alternatif bir ödeme yöntemi sunmalarına imkan sağlıyor. Tüketiciler bankaya gitmeden, evrak imzalamadan, masrafsız, anında dijital onaylı ve güvenilir bir şekilde kredi kullanabiliyor. İşletmeler müşterilerine 36 aya varan vade imkanı tanırken satış hacimlerini artırma fırsatı elde ediyor.

PayPOS, işletmelerin cep telefonu, tablet, kiosk veya el terminali gibi tüm Android tabanlı cihazlar üzerinden NFC/temassız özelliğini kullanarak hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde anında ve her yerde temassız ödeme almalarını sağlıyor. Fiziki POS işlemleriyle aynı güvenlik seviyesine sahip olan çözüm, fiziki POS satın alma, bulundurma bedeli, servis, bakım gibi pahalı yatırımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Paynet geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Açık Bankacılık Lisansını aldı. Açık Bankacılık hizmetini kullanan ve birden fazla bankayla çalışan işletmeler, sisteme entegre ettikleri tüm bankalardaki hesaplarını tek tek giriş yapmaya gerek kalmadan portal üzerinden kontrol edebiliyor. İşletmeler, ödeme almanın yanı sıra tüm finansal yönetimi bu portal üzerinden gerçekleştirebiliyor.