Türkiye’nin en büyük B2B2C ödeme kuruluşu olan Paynet, ülkenin lider gıda üreticilerinden Banvit BRF için yeni bir projeye imza attı. Paynet’in yenilikçi çözümü PayPOS, Android cihazları fiziksel POS cihazlarına dönüştürerek, istenilen yerden hızlı ve temassız ödeme almayı mümkün kılıyor. PayPOS, özellikle birden fazla cihaz taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak operasyonel verimliliği artırıyor. İşletmenin ERP ve CRM uygulamalarıyla entegre olan bu sistem, saha operasyonlarıdaki hata oranlarını da azaltıyor. Bu teknoloji sayesinde, Banvit BRF’nin dağıtım ekipleri tahsilat işlemlerini sahada anında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. SoftPOS altyapısının benzersiz bir özelliği olarak, PayPOS, taksitli ödemeleri de destekliyor; böylece Banvit BRF’ye ve müşterilerine daha fazla esneklik sağlıyor.

Dağıtım ekipleri yerel ya da zincir marketler,cafe ve restoran gibi müşterilerinden temassız kart ya da tercihe göre ödeme linki göndererek kolaylıkla tahsilat yapabiliyorlar. Yapılan işlemler, aradaki entegrasyon sayesinde anında ERP sistemlerine aktarılıyor. Bu şekilde Banvit BRF, dağıtım ve tahsilat süreçlerini eş zamanlı takip edebiliyor.

FMCG sektöründe bu tür bir çözümü sahada kullanan ilk firma olma özelliğini taşıyan Banvit BRF, bu inovatif adımla sektörde öncü bir konuma erişiyor. Paynet, sunduğu çözüm ile her alanda dijital dönüşümü odak noktasında tutan işletmelere değer katmaya devam ediyor.

Yenilikçi çözümlerle birçok sektörde işletmelerin finans ve ödeme süreçlerini dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Paynet Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Şensabah, “Sunduğumuz çözümün Banvit BRF gibi Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış bir şirketin saha operasyonlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini ve hata oranlarını büyük ölçüde azaltmasına katkıda bulunduğunu görmek bizim için çok anlamlı. PayPOS, daha hızlı ve güvenli bir ödeme deneyimi sunmakla kalmıyor aynı zamanda zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlıyor.” dedi.

SoftPOS çözümünün tahsilat süreçlerini hızlandırdığını ve saha verimliliğini önemli ölçüde iyileştirdiğinin altını çizen Banvit BRF CFO’su Levent Aytimur “Paynet’in PayPOS çözümünü kullanarak operasyonlarımızda önemli bir dijital dönüşüm gerçekleştirdik. Bu, saha ekiplerimizin işlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırıyor. Artık dağıtım ekibimiz için önceden belirlenen ziyaret ve ödeme planları oluşturabiliyoruz, bu da iş süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor. SoftPOS altyapısıyla müşterilerimize daha hızlı ve güvenli bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Bu teknoloji sayesinde, dağıtım kanallarımızın sahadaki performansı arttı ve işlem takiplerimiz daha da kolaylaştı. Banvit BRF olarak, dijital dönüşümün öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.