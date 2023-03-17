Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin lider şirketi PayCore, Issuer Host Wallet (HCE) çözümüyle global bir başarıya imza atarak, EMVCo’dan en güncel güvenlik sertifikasını alan Türk şirketi oldu. Dünyada güvenli ödeme işlemlerinin birlikte çalışabilirliğini ve uygunluğunu onaylayan tek global otorite olan EMVCo, yaptığı testleri geçen ürün ve çözümleri sertifikalandırıyor. EMVCo sertfikasyonunu alarak EMVCo’nun listesine giren ürünler global geçerlilik kazanıp tüm dünyada kullanıma uygun hale geliyor. PayCore ile birlikte bugüne kadar sadece 28 şirket zorlu testleri geçerek bu başarıya ulaştı.

Bulut tabanlı kimlik yönetimi sağlıyor

EMVCo’nun sertifikalandırdığı çözüm olan PayCore Issuer Host Wallet (HCE), temassız akıllı kart teknolojisini destekleyen tüm cihazları, herhangi bir güvenli unsur gerekmeden çalıştıran en güvenli teknoloji. Güvenilir bulut tabanlı kart kimlik yönetimi sağlayan bu çözüm, son kullanıcıların kart kimlik bilgilerini bulut ortamına taşıyarak, cüzdanlarında bu kimlik bilgilerini güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor.

“Temassız ödemelerin büyümesine ivme kazandıracak”

EMVCo’nun ödeme teknolojilerinin güvenliğinde en üst global otorite olduğunu belirten PayCore Ürün ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akgün, tüm zorlu testleri geçerek EMVCo sertifikasyonu almanın PayCore için çok değerli bir başarı olduğunu söylüyor. HCE ürünleriyle global güvenlik standartlarını karşılayan en güncel Türk şirketi olduklarının da altını çizen Akgün, sözlerini şöyle sürdürüyor: “HCE ürünümüz ile temassız kart ile ödeme özelliğini telefona aktarıyoruz. Aslında telefonu temassız ödemeye dönüştüren bir yazılım olan PayCore Issuer Host Wallet, Android işletim sistemi kullanan telefonların NFC temassız ödeme fonksiyonalitesi kazanmalarına olanak sağlıyor. Temassız ödemelerin hızla yaygınlaştığı ancak güvenlikle ilgili de endişelerin devam ettiği günümüzde HCE’nin EMVCo’dan aldığı sertifika temassız ödemelerin büyümesine de ivme kazandıracak.”