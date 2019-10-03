Passo uygulamasına yeni özellikler eklendi

Dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını artıran Aktif Bank, Passo mobil uygulamasına eklediği yeni özellikler ile kullanıcıların ‘cüzdansız yaşam’ beklentisine yanıt veriyor. Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir uygulamada sunan Passo; artık kredi ihtiyacından, alışverişe ve hatta para transferine kadar kullanıcılara birçok özellik sunuyor.

Üç milyon Passo kullanıcısı, futbol karşılaşmalarına rahat ve hızlı bir şekilde giriş yapabilmesinin yanında artık anlaşmalı noktalarda alışveriş de yapabiliyor. Passo kullanıcıları uygulamanın içerisindeki ‘kolay paketler’ ile anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlarken N Kolay QR Öde özelliği ile 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi de ihtiyacı olan miktarda kredi başvurusunu da gerçekleştirebiliyor. Spor ve eğlence biletlerini de uygulama içerisinden satın alabilen Passolular, Passolig kartlarının vizeleme işlemlerini de tamamlayabiliyor.

“Dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi düşünüyoruz”



Passo uygulamasının sadece futbolseverlere değil 7’den 70’e herkese seslendiğini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “Müşterilerimize bankacılık hizmeti sunmanın ötesinde, mükemmel bir deneyim yaratmayı ve dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Passo mobil uygulamamıza yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıları pek çok finans ürünüyle kolayca ve hızla buluşturduk. Hayatın her alanına dokunan Passo dünyasını her gün geliştirmeye, kullanıcılarımıza yeni kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz. Sadece futbolseverlere hitap ettiği düşünülse de Passo tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama” diye konuştu.