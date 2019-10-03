Uygulama
Passo uygulamasına yeni özellikler eklendi
Dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını artıran Aktif Bank, Passo mobil uygulamasına eklediği yeni özellikler ile kullanıcıların ‘cüzdansız yaşam’ beklentisine yanıt veriyor. Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir uygulamada sunan Passo; artık kredi ihtiyacından, alışverişe ve hatta para transferine kadar kullanıcılara birçok özellik sunuyor.
Üç milyon Passo kullanıcısı, futbol karşılaşmalarına rahat ve hızlı bir şekilde giriş yapabilmesinin yanında artık anlaşmalı noktalarda alışveriş de yapabiliyor. Passo kullanıcıları uygulamanın içerisindeki ‘kolay paketler’ ile anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlarken N Kolay QR Öde özelliği ile 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi de ihtiyacı olan miktarda kredi başvurusunu da gerçekleştirebiliyor. Spor ve eğlence biletlerini de uygulama içerisinden satın alabilen Passolular, Passolig kartlarının vizeleme işlemlerini de tamamlayabiliyor.
“Dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi düşünüyoruz”
Passo uygulamasının sadece futbolseverlere değil 7’den 70’e herkese seslendiğini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “Müşterilerimize bankacılık hizmeti sunmanın ötesinde, mükemmel bir deneyim yaratmayı ve dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Passo mobil uygulamamıza yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıları pek çok finans ürünüyle kolayca ve hızla buluşturduk. Hayatın her alanına dokunan Passo dünyasını her gün geliştirmeye, kullanıcılarımıza yeni kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz. Sadece futbolseverlere hitap ettiği düşünülse de Passo tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama” diye konuştu.
Uygulama
Google Play Pass Türkiye’de nasıl kullanılabilir?
Google, geçtiğimiz günlerde abonelik sistemiyle çalışan yeni servisi Play Pass’i kullanıma açtı. Şu anda yalnızca Amerika’da satın alınabilen Google Play Pass, birkaç basit işlem ile Türkiye’de de kullanılabiliyor.
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Beklemek istemeyenler için Google Play Pass abonelik rehberi!
Daha önce belirttiğimiz gibi, Play Pass servisi şu anda sadece Amerika’da yaşayan kullanıcılar için sunuluyor. Bu nedenle, servise erişebilmek için Play Store’da bulunan ülke tercihini ABD olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ancak oldukça kolay olan bu işlemin bir takım dezavantajları bulunuyor. Google, kullanıcı sözleşmesi gereği 1 yıl boyunca tercih edilen ülke değişimine izin vermiyor. Bu yüzden işlemin ardından en az 1 yıl ülke değişimi yapamazsınız. Ayrıca halihazırda aile kitaplığı hizmetini aktifleştiren kullanıcılar da ülke değişimi gerçekleştiremiyor.
Play Pass abonelik aşamaları
- Öncelikle güvenilir bir VPN uygulamasından Amerika lokasyonlu bir ağa bağlanın. Bu işlem sizin Amerika’da görünmenizi sağlayacaktır.
- İşletim sisteminin ayarlar bölümünden uygulamalar kısmına geçiş yapın ve Play Store’u bulun. Daha sonra Play Store’un üzerine dokunup “Durmaya zorla” seçeneğine basın.
- Sonrasında Play Store uygulamasını açın ve ekranı sağa doğru kaydırarak uygulama menüsünü açın. Burada Play Pass alanını göremezseniz “Hesap” seçeneğini açın. Açılan pencerenin alt kısmında “Amerika Birleşik Devletleri Play Store sürümüne geç” yazan yeni bir seçenek göreceksiniz. Kredi veya banka kartı ekle seçeneğine dokunup ülkenizi değiştirin.
- Play Pass üyeliğinizi 5 kişiye kadar paylaşmak isterseniz “Hesap” penceresindeki aile seçeneğine girin. Buradaki adımları uygulayarak ücretsiz aile kitaplığı üyeliğinizi başlatın.
- Şimdi Play Store ana ekranına geri dönün, uygulama menüsündeki Play Pass seçeneğine giriş yapın. 10 günlük deneme sürecini onaylayarak Google Play Pass üyeliğinizi başlatabilirsiniz.
Haber
Instagram için karanlık mod geliyor! Nasıl görünecek?
Son dönemin popüler teması olan karanlık modu şimdi de Instagram’a geliyor. Beta testi başlayan Instagram karanlık modu iOS ve Android işletim sistemlerinde test edilmeye başlandı.
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Şahsi hesabıma da gelen söz konusu karanlık modunda koyu renkler yerine direkt olarak siyah renk tercih edilmiş. Gri ve beyaz detaylar ile hazırlanan karanlık modu özellikle OLED panele sahip olan telefonlarda ciddi bir batarya tasarrufu sağlayacak gibi görünüyor.
Android 10 ve iOS 13’le beraber gelmesi planlanan karanlık modunu biz Samsung Galaxy S10+’ın One UI 1.1 ve Android 9 sürümünde beta olarak test ettik. Eğer siz de Instagram’ı karanlık modda denemek isterseniz Google Play üzerinden Instagram’ın beta kullanıcısı olarak test etmeniz gerekecek. Ayrıca Samsung cihazlarındaki gece moduna uygun çalışan Instagram karanlık modu telefonda yapacağınız gece modu değişikliğine uygun olarak değişiklik gösteriyor.
Beta test süreci bitince tüm kullanıcılara açılacak olan karanlık modunun ayarlarda bir karanlık modu açma yeri bulunmuyor. İlk aşamada cihazların gece moduna entegre çalışacağını düşündüğümüz karanlık teması için uygulama içinde ayar da getirilebilir.
Uygulama
Samsung, Note 10+ için 3D Tarayıcı uygulamasını yayınladı
ToF kameraya sahip Note 10+ için 3D Tarayıcı uygulaması yayınlandı. Kullanıcılar paylaşılan uygulama ile birlikte nesneleri üç boyutlu olarak cihazlarına kaydedebilecek.
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Samsung , 70’den fazla ülkede satışa sunulan Galaxy Note 10+ için yeni bir uygulamayı paylaşıma sundu. 3D Tarayıcı ( 3D Scanner ) olarak markette kendine yer alan uygulama, Note 10+ kullanıcılarına nesneleri üç boyutlu olarak tarama, görüntüleme ve kaydetme seçeneğini sunuyor. Telefonun arka tarafında bulunan 3D ToF kamera desteği ile beraber çalışan yeni yazılım ile nesneler üç boyutlu olarak gözlemlenebiliyor. Note 10+ ‘ın sahip olduğu ToF kamera Samsung Galaxy S10 5G ve Galaxy A80 cihazlarında da bulunmakta.
İlerleyen zamanlarda yeni yazılımın bu iki cihaza da paylaşılması öngörülüyor. Tarayıcı uygulamasını indirmek isteyen kullanıcılar ilk olarak Galaxy Market uygulamasına gitmeli ve arama kısmına uygulama ismini girmeliler. Uygulama indirildikten sonra menü üzerinden erişilebilir veya Bixby Vision sekmesinden görüntülenebilir. 3D tarayıcı uygulaması 20 ile 80 cm arasındaki mesafelerde nesneleri taramanızı öneriyor. Kullanıcılar taramak istedikleri nesneyi çevreleyecek şekilde cihazlarını hareket etmeliler. Şeklin üç boyutlu model sonucu uygulama üzerinde görüldüğünde ise projeyi arkadaşlarınıza iletebilir, GIF dosya formatında sosyal medyada paylaşabilirsiniz.