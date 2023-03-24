Çalışanların giriş-çıkışından performans yönetimine, şirket içi yoğunluktan vardiya sistemine kadar pek çok konuda sorumlulukları olan İnsan Kaynakları departmanının son dönemdeki en büyük yardımcılarından biri, Securitas Technology Türkiye tarafından geliştirilen Personel Devam Takip Kontrol Sistemleri uygulaması Passlogic…

İhtiyaca özel tasarlanan modüler bir yapıya sahip Passlogic, farklı bina otomasyon ve güvenlik sisteminin birbiriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayarak hem çalışan hem de ziyaretçi trafiğini uçtan uca takip olanağı veriyor. Ürettiği raporlar, organizasyon içerisinde İnsan Kaynakları (bordrolama, Vardiya Yönetimi, Puantaj Hesaplama, İzin Yönetimi vb.), İdari İşler (yemekhane, kantin modülü vb.), Bilgi Teknolojileri (ERP, Task Management vb.) gibi farklı departmanların ihtiyaçlarına hizmet ediyor.

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, “Passlogic, çalışan giriş-çıkışlarının etkin takibinden ziyaretçi giriş-çıkışı, takibi, yetki yönetimi, ofis, yemekhane ve servis araçlarındaki kullanımın kontrolü ve raporlamaya kadar pek çok fonksiyonu yerine getirerek, insan kaynakları departmanlarının iş yükünü hafifletiyor. Modüler yapısı ve mobil cihazlarla uyumlu çalışma özelliği sayesinde operasyonel verimlilik ve hız sağlıyor” dedi.

Bugün itibarıyla Türkiye’nin 100’den fazla büyük şirketinde, yaklaşık 1.500.000 personel Passlogic kullanıyor.

Kendi raporunu kendin yarat!

Passlogic, İK departmanlarının en büyük problemlerinden olan raporlamayı otomatik yapıyor. Geleneksel raporlardan farklı olarak kişiselleştirilmiş rapor imkânı sağlıyor. İK birimleri için personelin aylık toplam çalışma ve ek mesai sürelerini hesaplamayı kolaylaştıran Passlogic, bina içindeki personelin mesai sürelerini her ayın tanımlanan gününde otomatik olarak ilgili birimlere raporluyor. Bordrolama sistemine doğrudan entegre çalışabilen çözüm, otomasyon teknolojisi sayesinde insan müdahalesiyle gerçekleşen takip ve denetimdeki hataları ortadan kaldırıyor. Böylece ‘Kendi raporunu kendin yarat’ özelliğiyle kullanıcılar, belirledikleri filtreler sayesinde özel raporları hızlı ve hatasız şekilde oluşturabiliyorlar. Ayrıca vardiyalar arası çalışan personeller bir sonraki vardiya sahibine not bırakabiliyor ve iş devri yapabiliyor.

Çalışan ve ziyaretçi takibi kontrol altında

Passlogic, asansör entegrasyonu, bina yönetim sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, parmak izi, yüz tanıma, QR okuma, mobil geçiş tableti, iris okuma ve acil durum senaryosu gibi farklı üreticilerin çözümlerine entegre olarak, bunların birbiriyle haberleşmesini sağlıyor. Böylelikle çalışan ve ziyaretçi takibi kolaylaşırken, işletmeler bina güvenliğini uçtan uca tek bir yerden kontrol altına almış oluyor.

Benzer şekilde bir kişi işten çıkartıldığı zaman, bu bilgi bazen güvenlik birimlerine zamanında iletilemeyebiliyor. Passlogic yazılımı çok sayıda İK ve bordrolama yazılımı ile entegre çalışarak, tek bir kaynaktan veri besleyecek şekilde entegrasyonları yani bilgininin zamanında ve doğru birimlere aktırılmasını sağlıyor.

Örneğin; iş başvurusu yapan bir kişi mülakat için binaya geldiği zaman orada kaydı oluşturuluyor. Aynı kişi iş başı yapmak üzere geldiğinde Passlogic devreye giriyor; insan kaynaklarından aldığı bilgiyi güvenlik yazılımı ile entegre ederek, otomatikman danışma görevlisinin önüne getiriyor. Aynı zamanda İK tarafından giriş kartı da hazırlanmış bulunuyor. Bilgileri güvenlik yazılımında eşleştiğinden dolayı anlık olarak kartına yetki verilip, tüm otomatik kapılardan sorunsuz geçişi sağlanıyor. İşten çıkış anında da yine benzer şekilde prosedür işletiliyor.

Acil durumlarda içeride kalan personelin belirlenmesini sağlıyor

Passlogic ile entegre bir şekilde çalışan mobil okuyucu tableti yangın, deprem ve benzeri durumlarda bina içinde kalanların sayısı, kimler olduğu ve en son geçtikleri kapı bilgilerine ulaşabiliyor. Çözüm ayrıca farklı ihtiyaçlar doğrultusunda yoklama alınması için kullanılabiliyor. Farklı bölgelerdeki çalışanlarına eğitim veren firmalar, katılımı ölçebiliyor ve raporlama yapabiliyor.

Passlogic, çalışanın servis araçlarına ve yemekhaneye giriş yetkilerini de kontrol edebiliyor, kişi sayılarının kolaylıkla sınırlandırılmasına yardımcı oluyor.

Passlogic Kantin Otomasyon Uygulaması, geçiş kontrol için kullanılan çalışan kartı ile temassız alışveriş imkanı sağlıyor. Kantin ya da yemekhane işletmesine sahip iş yerlerinde bu uygulama sayesinde personel kartlarına bakiye yüklenebiliyor. Başka bir karta ihtiyaç duymadan personel kartı ile ödeme yapılabiliyor. Ödemelerin temassız olması sayesinde hijyen üst düzeye çıkıyor.