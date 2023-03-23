Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak anlayışıyla sürdürülebilirliği kurumsal bir değer olarak benimseyen Panasonic Electric Works Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Dünya Saati etkinliğinin ülkemizdeki ana sponsoru oldu.

Şehirlerin iklim krizinden kaynaklanan doğal afetlere ve depremlere dirençli olarak ayağa kaldırılması için farkındalık yaratmak amacıyla bu sene WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde “Yeşil İyileşme” mottosuyla düzenlenen etkinlikte ışıklar, 25 Mart Cumartesi saat 20:30’da deprem felaketindeki kayıplarımızı anmak ve #Yeşilİyileşme çağrısı ile tekrar ayağa kalkmak için kapatılacak.

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan Panasonic Electric Works Türkiye, bu seneki Dünya Saati etkinliğinde WWF-Türkiye (Doğal HayatıKoruma Vakfı)’nın “Yeşil İyileşme” seferberliği çağrısına katılıyor. Bu kapsamda 25 Mart Cumartesi saat 20:30’da düzenlenecek Dünya Saati etkinliği öncesinde herkesi https://www.dunyasaati.org/ web sitesinden deprem bölgelerinin doğayla uyumlu yaşam alanları olarak ayağa kalkması için imza vermeye davet ediyor.

Bu sene Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı acı ile karşılanan Dünya Saati etkinliğinde ışıklar bu kez 1 saatliğine depremden hayatını kaybeden vatandaşlar için kapatılacak. Bu sene depremin yarattığı tahribatın bir kez yaşanmaması için Yeşil İyileşme mottosuyla gerçekleşecek olan etkinlik, şehirlerin iklim krizinden kaynaklanan doğal afetlere ve depremlere dirençli olarak ayağa kaldırılması için farkındalık yaratmayı hedefliyor.