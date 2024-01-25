Çıktığı günden bu zamana Steam’de rekorları altüst eden Palworld için kötü haber bugün geldi. Pokemon’a benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken bu yapım için Pokemon Co. Ltd. bir soruşturma başlatabileceğini açıkladı. Pokemon Japonya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; Palworld oyununun Pokemon’un fikri mülklerini ihlal edip etmediği konusunun araştırılacağı resmi olarak duyuruldu.

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Pokemon firması konu ile ilgili;

“Ocak 2024’te başka firmalar tarafından piyasaya sürülen oyunla ilgili müşterilerimizden Pokemon’a benzediğini belirten ve oyunun firmamız tarafından lisanslanıp lisanslanmadığını teyit etmemizi isteyen çok sayıda soru aldık. Firmamız bu oyunda Pokemon kullanımına izin vermemektedir.

Ayrıca Pokémon ile ilgili fikri mülkiyet haklarının ihlali eylemlerini araştıracağız ve uygun önlemleri alacağız. Şirketimiz her Pokémon’un bireyselliğini ortaya çıkarmaya, dünyasını özenle korumaya ve beslemeye ve dünyayı Pokémon’a bağlamak için çalışmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

PC oyuncularına silahlı Pokemon deneyimi sunan bu oyunun ilk bakıştan Pokemon’a ne kadar çok benzediği yadsınamaz bir gerçek. Nintendo bu tip olaylarda kendi fikri mülklerini korumak için her zaman hamle yapar. Son dönemde Palworld için yayınlanan Pokemon modu da bu kapsamda yasaklanmıştı. Şimdi ise eğer Pokemon firması bir ihlal tespit ederse oyunu yasaklatma ihtimali bulunuyor.