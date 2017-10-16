Özellikleri İle Büyüleyen LunaR Akıllı Saat İçin Geri Sayım Başladı!

Dışarıdan görünmeyen bir Güneş piline sahip olan ve pek çok özellik barındıracak LunaR saatin üretimine başlanması için KickStarter’da muazzam bir kampanya yürütülüyor.

Melez cihazlar, zaten ateşli rekabeti daha da üst düzeye taşıyor. Artık güneş enerjisinden sadece su ısıtma gibi basit projelerden faydalanılmıyor ve güneş enerjisi ile çalışan otomobiller ve saatler piyasada ciddi pazar payına sahip.

Şimdi sadece ve sadece güneş enerjisi ile çalışan ancak güneş enerjisi pilinin ortalıkta görünmediği LunaR akıllı saatler için bir kampanya başlatıldı. Çoğu zaman güneş enerjisi ile çalışan saatler, sırtında bir kambur varmış gibi şişkin gözükürler veya geniş yapıları ile dikkat çekerler.

Güneş enerjisi ile çalışan LunaR akıllı saat ise kesinlikle sıradan bir saatten farklı görünmüyor. Hem erkek bileklerine hem de kadın bileklerine yakışacak kadar şık ve zarif. Tüm bunlara ek olarak; akıllı saat adımlarınızı ve nabzınızı kolayca ölçebiliyor. iOS ve Android işletim sistemleri ile kolayca senkronize oluyor. Saat, bir saatlik güneş ışığına maruz kaldığında 60 gün çalışabilecek enerjiyi elde ediyor.

Dedikodulara göre kampanya çoktan olumlu sonuç verdi. Yeni akıllı saattin, 270 dolarlık fiyatla yıl sonuna kadar satışa sunulması bekleniyor.