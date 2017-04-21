Oyuncu Odaklı Asus ROG Strix B250G ve B250H Anakartlar

Son nesil Kaby Lake mimarili Intel işlemcilerle birlikte soket değişimine gerek kalmadan Soket 1151 kullanan Intel 100 serisi anakartların kullanılabildiğini gördük. Bunun için anakart üreticilerinden 100 serisi modellere gelen BIOS güncellemeleri yeterli geldi. Her ne kadar 200 serisi yongasetleri, 100 serisine kıyasla göz alıcı yenilikler getirmiyor olsa da artık çarşıya indiğinizde karşınıza çıkan Intel anakartlarda yeni yongasetleri geçerli ve eski örnekler bulunabilse bile fiyat farkı yok denecek kadar az. 200 serisinde overclock için Z270 gerekli ama overclock destekli az sayıdaki Intel işlemciden birine sahip değilseniz ek masrafa gerek yok.

Bu prensibe uyan yeni nesil Asus ROG serisi anakartlar Strix B250G ve B250H modelleri sırasıyla Micro ATX ve ATX formatlarına göre geliştirilmiş. Ortak özellikleri siyah-kırmızı ağırlıklı tasarım, katana kılıcından ilham alınarak tasarlanmış desenler ve soğutma radyatörleri, Intel B250 yongaseti, 64 GB’a kadar destek veren dört bellek yuvasıyla dual kanal DDR4-2133/2400 bellek (Skylake ile 2133, Kaby Lake ile 2400), ekran kartı için PCIe 3.0 x16 yuva, DVI ve HDMI 1.4b görüntü çıkışları, 6 tane SATA 6.0 Gbps portu, çift M.2 depolama kartı yuvası, Intel Optane bellek desteği, Intel I219-V Gbps ağ bağlantısı, altışar USB 2.0 ve 3.0 bağlantıları, ROG SupremeFX S1220A 8 kanal ses kontrolcüsü. Asus’a özgü Sonic Studio III ve Sonic Radar III ses, GameFirst IV ağ, EPU ve Digi+ güç, Fan Xpert 3 soğutma ve RAMCache II depolama teknolojileri de standart.

Farklara bakmak gerekirse ATX yapılı Asus ROG Strix B250H ile gelen ilerlemeler iki yerine dört PCIe 3.0 x1 genişleme yuvası ve ikincil PCIe 3.0 x16 portu (elektriksel x4) yani daha fazla kart takılabiliyor. Bu arada Asus SafeSlot teknolojisi metal kaplamayla yuvaları sağlamlaştırıyor. Diğer yandan yongaseti sınırlamasından ötürü ikinci ekran kartı takılırsa x4 ile sınırlı kalıyor. B250 ile gelen bir diğer sınırlama RAID desteği olmaması ama SSD depolama kullananlar performans sıkıntısı yaşamıyor. Sadece veri yedekleme şartsa akla gelebilir.