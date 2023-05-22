Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, oyuncular artık oyun deneyimlerini daha da zenginleştirmek için farklı ekipmanlara yöneliyorlar. Oyuncu ekipmanları dediğimizde ilk aklımıza gelen markalardan olan Razer’ın Chroma Light Strip Set’i ise oldukça basit kurulum ve dayanıklılık sağlayan bir RGB LED arayanlar için biçilmiş kaftan.

Hem telefondan hem PC üzerinden kontrol edebildiğiniz, Razer Chroma ile ortak çalışabilen ve parlaklık olarak da sizi şaşırtabilecek düzeyde olan bu setin detaylarına değinelim;

Basit Kurulum

Razer Chroma Light Strip Set, şık ve minimalist bir tasarım ile kutudan çıkıyor. İnce ve esnek yapıdaki LED şeritler, oyun masası, monitör arkası veya duvar gibi farklı yüzeylere kolayca yerleştirilebilir. Kurulum için yapıştırıcı bant ve başlıkları bulunan sette 1 adet 1 metre, 2 adet 50 cm LED şerit çıkıyor. Yani masa boyutunuz 1 metreye yarım metre olursa tamamen dolaştırmanız mümkün. Ancak esnek yapısı sayesinde rahatça dolaştırabilirsiniz.

Paket içeriği;

1x USB Kablosuz Alıcı

1x Güç Adaptörü

1x 1m LED Şerit

2x 0,5 m LED Şerit

3x Kontrolcüden LED Şeridine Bağlantı Kabloları

3x LED Şerit Koruyucu Klipsler

2x ARGB Ünitesi için İki Taraflı Yapışkan Bantlar

15x Montaj Braketleri

15x Braket İçin Yapışkan Bantlar

Bu tüm kutu içeriğiyle beraber LED şeritlerin konumunu belirledikten sonra braketleri içinden çıkan çift taraflı bant ile yapıştırarak kolayca LED şeritleri geçirmelisiniz. Ardından LED şeritleri ARGB ünitesine 1-2-3 konumunda yerleştirerek koruyuc klipsler ile toza karşı korumanız da mümkün.

Kitapçıkta basitçe gösterildiği şekilde kurulumun ardından kullanma başlayabilirsiniz.

Razer Chroma Entegrasyonu ile PC’deki tüm aydınlatmalar denk

Razer Chroma LED Şerit Seti, Razer’ın Chroma gelmesi sayesinde Razer Synapse üzerinden tüm kontrolleri yapabilirsiniz. Synapse ile, sonsuz renk seçenekleri, dinamik aydınlatma efektleri ve özelleştirmeleri kolayca yapabilir, Chroma destekli tüm ürünler arasında dilediğiniz gibi aydınlatma akışı sağlayabilirsiniz. Meraklısı için ayrıca, oyunlarla senkronize edilebilir ve oyun deneyiminizi daha da etkileyici hale getirebilirsiniz.

Performans ve uzun kullanım

Razer Chroma Light Strip Set’i uzun süredir kullanıyorum. Üç ayı geçen bu sürede yüksek parlaklık sunan RGB LED’lerle donatılmış olması oyun ya da çalışma odanıza gerçekten farklı bir hava katmayı başarıyor. Şeritler arasındaki LED’ler o kadar güzel ayarlanmış ki, şeritlerin dibindeyken bile ışığın homojen olarak dağıldığını net görüyorsunuz. DIY şeklinde yapacağınız bir sisteme nazaran çok daha keyifli. Ayrıca üzerinde bir silikon kaplama olması hem ışığın yüksek olmasına rağmen yumuşak yayılmasını sağlarken, aynı zamanda masada şık durmasını hem de toz vb dış etmenlerden de korunmasını sağlıyor.

Ancak boşuna 15 adet braket yokmuş 🙂 Ben yaklaşık 7 tanesiyle yetirinirim diye düşünürken belli bir süre sonra sarkmalar meydana geldi. Sonradan “Bu adamların bir bildiği var” diyerek hepsini kullandığımda sorunsuz bir kullanım ortaya çıktı. Yani siz de kurarken “Bu kadar brakete gerek yok yaa” demeyin en azından 13 tanesini kullanın derim. Çünkü bir LED şeride göre katmanlı olması nedeniyle de biraz ağır olduğu için bir süre sonra salmalar olabilir.

Sonuç

Razer Chroma Light Strip Set, kesinlikle oyun ya da çalışma odasını şık bir LED sistem ile aydınlatmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Telefon üzerinden de kontrol edilebiliyor olması PC bağlantısı yerine yatak odası, salon gibi yerlerde de kullanılabilmesine olanak tanıyor. Ama amacı PC bağlantısı tabiki 🙂 Ben amacına göre kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Ama fiyat olarak baktığımızda bu ekonomik koşullarda “Abi LED şeride bu kadar para verilir mi?” diyeceklere de lafım yok tabiki. Bu biraz işin şovu oluyor 🙂 Ama alıp memnun kalmayan biri var mıdır? Hiç sanmıyorum.

İnceleme Razer Chroma Light Strip Set 8.8 Puan Razer Chroma Light Strip Set, kesinlikle oyun ya da çalışma odasını şık bir LED sistem ile aydınlatmak isteyenler için biçilmiş kaftan. ARTILARI Homojen aydınlatma

Homojen aydınlatma Güçlü ışık

Güçlü ışık Telefon ile kontrol

Telefon ile kontrol Üstün malzeme kalitesi EKSİLERİ Fiyat TR şartlarında pahalı Editörün Kararı Malzeme kalitesi 0

Parlaklık 0

Fiyat 0

Kurulum kolaylığı 0