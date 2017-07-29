Oyun Hilesi Satanlara, Mahkemeden Eşi Benzeri Görülmemiş Ceza!

Mahkemeden oyun hilesi sitelerine kapatma ve ağır tazminat ödeme kararı çıktı.

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, oyun dünyasını yakından ilgilendiren ve Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir karara imza attı. Mahkeme, dijital oyunlar için hile sağlayan 3 ayrı web sitesine kalıcı olarak erişimi engellerken, bu sitelerinin imtiyaz sahiplerine 205.000 TL tazminat cezası verdi.

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, “Söz konusu karar, Türk oyun sektörünün gelişimini olumlu yönde etkileyecek. Yaklaşık 5 yıldır süren mücadelemizin karşılığını aldık” ifadelerini kullandı. Özistek, “Aynı tutumdan öndün vermeyeceklerini de” vurguladı.